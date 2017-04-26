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Представители Украины на "Евровидении" выступят в финале под номером 22

26 апреля в 15:07

Определен также порядок выступления участников в полуфиналах конкурса.

O.Torvald
O.Torvald выступят в финале "Евровидения" под 22 номером
Группа O.Torvald, которая представит Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение 2017", выступит в финале конкурса, который пройдет в Киеве 13 мая, под 22 номером.

Номер выступления украинского участника был определен в результате короткой жеребьевки по результатам встречи глав делегаций стран-участниц конкурса, которая прошла в Киеве.

Кроме того, как сообщает "Новое время", продюсеры конкурса определили порядок выступления участников в полуфиналах.

Первый полуфинал "Евровидения 2017" (9 мая):

  1. Швеция: Робин Бенгтссон — I Can't Go On 
  2. Грузия: Тамара Гачечиладзе — Keep The Faith
  3. Австралия: Исайя Фаербрейс — Don't Come Easy
  4. Албания: Линдита — World 
  5. Бельгия: Бланш — City Lights 
  6. Черногория: Славко Калезич — Space 
  7. Финляндия: Норма Джон — Blackbird 
  8. Азербайджан: Диана Гаджиева — Skeletons 
  9. Португалия: Сальвадор Собрал — Amar Pelos Dois 
  10. Греция: Деми — This is Love 
  11. Польша: Кася Мось — Flashlight 
  12. Молдова: Sunstroke Project — Hey Mamma 
  13. Исландия: Свала — Paper 
  14. Чехия: Мартина Барта — My Turn 
  15. Кипр: Ховиг — Gravity 
  16. Армения: Арцвик — Fly With Me 
  17. Словения: Омар Набер — On My Way 
  18. Латвия: Triana Park — Line

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Второй полуфинал "Евровидения 2017" (11 мая):

  1. Сербия: Тияна Богичевич — In Too Deep 
  2. Австрия: Натан Трент — Running On Air 
  3. Македония: Яна Бурческа — Dance Alone 
  4. Мальта: Клаудия Фаниелло — Breathlessly 
  5. Румыния: Илинка и Алекс Флоря — Yodel It! 
  6. Нидерланды: OG3NE — Lights and Shadows 
  7. Венгрия: Йоцы Папай — Origo 
  8. Дания: Аня Ниссен — Where I Am
  9. Ирландия: Брендан Мюррей — Dying to Try
  10. Сан-Марино: Валентина Монетта и Джимми Уилсон — Spirit of the Night 
  11. Хорватия: Жак Худек — My Friend 
  12. Норвегия: JOWST — Grab The Moment 
  13. Швейцария: Timebelle — Apollo 
  14. Беларусь: NAVIBAND — Гісторыя Майго Жыцця 
  15. Болгария: Кристиан Костов — Beautiful Mess 
  16. Литва: Fusedmarc — Rain Of Revolution 
  17. Эстония: Койт Тооме и Лаура — Verona 
  18. Израиль: Имри Зив — I Feel Alive

 

Напомним, песенный конкурс "Евровидение-2016" в Стокгольме выиграла Джамала с песней "1944". По результатам голосования национальных жюри стран-участниц "Евровидения" и смс-голосования зрителей Джамала набрала 534 балла. Украина получила право организовать "Евровидение" в следующем году, как страна-победитель. 

9 сентября стало известно, что городом, который примет песенный конкурс "Евровидение-2017" станет Киев.

На заседании 11 октября Кабинет министров Украины утвердил план подготовки к проведению "Евровидения" в Украине в 2017 году. Согласно плану, Киевская городская государственная администрация и Национальная телекомпания Украины должны обеспечить подготовку мест проведения "Евровидения", создать инфраструктуру и обеспечить трансляцию конкурса.

Позже стало известно, что участие в "Евровидении 2017" примут 43 страны, на одну больше, чем в 2016 году.

25 февраля стало известно, что Украину в этом году на песенном конкурсе представит группа O.Torvald.

По материалам: Интерфакс-Украина , Новое время ,
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Тэги Евровидение конкурс Украина
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