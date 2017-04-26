Представители Украины на "Евровидении" выступят в финале под номером 22

Определен также порядок выступления участников в полуфиналах конкурса.

O.Torvald выступят в финале "Евровидения" под 22 номером

Группа O.Torvald, которая представит Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение 2017" , выступит в, который пройдет в Киеве 13 мая, под

Номер выступления украинского участника был определен в результате короткой жеребьевки по результатам встречи глав делегаций стран-участниц конкурса, которая прошла в Киеве.

Кроме того, как сообщает "Новое время", продюсеры конкурса определили порядок выступления участников в полуфиналах.

Первый полуфинал "Евровидения 2017" (9 мая):

Швеция: Робин Бенгтссон — I Can't Go On Грузия: Тамара Гачечиладзе — Keep The Faith Австралия: Исайя Фаербрейс — Don't Come Easy Албания: Линдита — World Бельгия: Бланш — City Lights Черногория: Славко Калезич — Space Финляндия: Норма Джон — Blackbird Азербайджан: Диана Гаджиева — Skeletons Португалия: Сальвадор Собрал — Amar Pelos Dois Греция: Деми — This is Love Польша: Кася Мось — Flashlight Молдова: Sunstroke Project — Hey Mamma Исландия: Свала — Paper Чехия: Мартина Барта — My Turn Кипр: Ховиг — Gravity Армения: Арцвик — Fly With Me Словения: Омар Набер — On My Way Латвия: Triana Park — Line

Второй полуфинал "Евровидения 2017" (11 мая):

Сербия: Тияна Богичевич — In Too Deep Австрия: Натан Трент — Running On Air Македония: Яна Бурческа — Dance Alone Мальта: Клаудия Фаниелло — Breathlessly Румыния: Илинка и Алекс Флоря — Yodel It! Нидерланды: OG3NE — Lights and Shadows Венгрия: Йоцы Папай — Origo Дания: Аня Ниссен — Where I Am Ирландия: Брендан Мюррей — Dying to Try Сан-Марино: Валентина Монетта и Джимми Уилсон — Spirit of the Night Хорватия: Жак Худек — My Friend Норвегия: JOWST — Grab The Moment Швейцария: Timebelle — Apollo Беларусь: NAVIBAND — Гісторыя Майго Жыцця Болгария: Кристиан Костов — Beautiful Mess Литва: Fusedmarc — Rain Of Revolution Эстония: Койт Тооме и Лаура — Verona Израиль: Имри Зив — I Feel Alive

Напомним, песенный конкурс "Евровидение-2016" в Стокгольме выиграла Джамала с песней "1944". По результатам голосования национальных жюри стран-участниц "Евровидения" и смс-голосования зрителей Джамала набрала 534 балла. Украина получила право организовать "Евровидение" в следующем году, как страна-победитель.

9 сентября стало известно, что городом, который примет песенный конкурс "Евровидение-2017" станет Киев.

На заседании 11 октября Кабинет министров Украины утвердил план подготовки к проведению "Евровидения" в Украине в 2017 году. Согласно плану, Киевская городская государственная администрация и Национальная телекомпания Украины должны обеспечить подготовку мест проведения "Евровидения", создать инфраструктуру и обеспечить трансляцию конкурса.

Позже стало известно, что участие в "Евровидении 2017" примут 43 страны, на одну больше, чем в 2016 году.

25 февраля стало известно, что Украину в этом году на песенном конкурсе представит группа O.Torvald.