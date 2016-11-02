Имя представителя Украины на "Евровидении 2017" будет названо 25 февраля

Конкурсный отбор пройдет в четыре этапа.

Участник "Евровидения 2017" от Украины будет назван 25 февраля

Результаты Национального отбора на "Евровидение 2017" и имя представителя Украины на песенном конкурсе станут известны в конце февраля, сообщается на сайте телеканала СТБ, который совместно с "UA:Перший" проводит отбор.

Отбор участников пройдет в четыре этапа. Первый эфир Национального отбора состоится 4 февраля, второй – 11, а третий – 18. Финал же конкурса, на котором будет объявлено имя участника "Евровидения" от Украины, состоится 25 февраля.

В жюри Национального отбора вошли певица Джамала и продюсер Константин Меладзе.

Напомним, песенный конкурс "Евровидение-2016" в Стокгольме выиграла Джамала с песней "1944". По результатам голосования национальных жюри стран-участниц "Евровидения" и смс-голосования зрителей Джамала набрала 534 балла. Украина получила право организовать "Евровидение" в следующем году, как страна-победитель.

9 сентября стало известно, что городом, который примет песенный конкурс "Евровидение-2017" станет Киев.

На заседании 11 октября Кабинет министров Украины утвердил план подготовки к проведению "Евровидения" в Украине в 2017 году. Согласно плану, Киевская городская государственная администрация и Национальная телекомпания Украины должны обеспечить подготовку мест проведения "Евровидения", создать инфраструктуру и обеспечить трансляцию конкурса.

Позже стало известно, что участие в "Евровидении 2017" примут 43 страны, на одну больше, чем в 2016 году.

Ранее в интервью ZN.UA глава Национальной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания рассказал, что на Евровидение в Киев могут приехать около 20 тыс. иностранцев. 1 ноября Аласания подал в отставку с занимаемой должности из-за "проблем с бюджетом Евровидения и бюджетом будущего Общественного".

Читайте интервью Олега Вергелиса и Екатерины Константиновой с Зурабом Аласанией в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".