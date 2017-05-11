Представитель Болгарии на "Евровидении" выступал в оккупированном Крыму

Кристиан Костов выступил в "Артеке" 1 июня 2014 года.

Кристиан Костов выступил в Крыму 1 июня 2014 года

В сети появилось видео выступления представителя Болгарии на "Евровидении 2017" Кристиана Костова в оккупированном Крыму. Ролик был опубликован на видеохостинге YouTube.

Костов принимал участие в российском шоу "Голос. Дети" в 2014 году, в котором его наставником был Дима Билан. 1 июня 2014 года Костов выступил в "Артеке". В августе 2015 года исполнитель вернулся в Болгарию для того, чтобы принять участие в шоу "Х-Фактор".

Костов должен выступить во втором полуфинале "Евровидения" 11 мая.

Напомним, 22 марта СБУ на три года запретила представительнице России Юлии Самойловой въезд на территорию Украины.

Результаты отбора конкурсанта от России на "Евровидении 2017" стали известны 12 марта. Страну должна была представить Юлия Самойлова – певица сама пишет тексты и музыку. Девушка с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности. Она является лауреатом различных музыкальных конкурсов и фестивалей в РФ и за рубежом. Была участницей торжественной церемонии открытия Зимних паралимпийских игр 2014 года в Сочи.

Позже стало известно о том, что Самойлова выступала в оккупированной Керчи 27 июня 2015 года вместе с Лолитой и Олегом Газмановым.