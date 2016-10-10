Появился новый ролик "о силе украинской армии" - пехотинцах ВСУ

Ролик изображает пехотинцев не "супергероями из фильмов", а обычными ребятами, которые защищают свою страну.

Авторы видео пытались найти символ для сухопутных войск Facebook/Міністерство оборони України

В сети появился социальный видеоролик "Баллада о пехоте", посвященный воинам Сухопутных войск Украины, которые защищают страну.

Авторы видео пытались найти символ для сухопутных войск, который должен был быть простым, человечным, лишенным напускного героизма и шароварщины. Этим символом режиссеры сделали лопатку пехотинца.

"Когда получим приказ остановиться, достанем ее (лопатку пехотница-ред.) и построим вокруг себя несокрушимую крепость. Эту крепость защищают Сухопутной войска Украины", - говорится в видео.

"В ролике показаны простые вещи и настоящие люди: солдаты и офицеры Сухопутных войск Украины. Это не супергерои из фильмов... Но есть вещи, которые выделяют их среди других – настоящие воля и дух. Это сила нашей армии", - говорит автор проекта Игнат Коробко с K&K Group.

"Это был один из самых сложных сценариев социального ролика. Нужно было найти символ для сухопутных войск – простой, человечный, лишенный напускного героизма и шароварщины. Этим символом стала лопатка пехотинца", - говорит соавтор проекта Александр Смирнов с TABASCO.

Ролик реализован полностью на волонтерских началах в ответ на обращение командования Сухопутных войск ВСУ. Ролик опубликован на странице СВУ в Youtube и призывает украинцев поступать на контрактную службу.

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