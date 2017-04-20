Порошенко подписал законы о поддержке украинского кино

Право на получение государственного финансирования получил продукт на украинском и крымскотатарском языках.

За деньги налогоплательщиков будут снимать кино только на на украинском и крымскотатарском языках president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко подписал законы о государственной поддержке кинематографии и Украинском культурном фонде, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам президента, данные законы "будут способствовать национально-культурному развитию" и подъему украинского кинопроизводства.

"Очень важно, чтобы общество знало, что эти законы предусматривают внедрение современных моделей конкурентного и прозрачного финансирования производства кино в Украине, а также других программ в сфере культуры и искусства. Не будет больше никакого распределения средств "под одеялом", не будет непрозрачных распределений за откаты", – заверил Порошенко представителей кино- и телеиндустрии во время встречи с ними в Администрации президента в четверг, 20 апреля.

Глава государства обратил внимание, что государственной поддержкой кинематографии будет заниматься соответствующий совет по результатам конкурсного отбора, "культурного теста" проекта по определенным законом критериям.

При этом, право на государственное финансирование получает исключительно кинопродукция на украинском и крымскотатарском языках.

"Есть принципиальная и четкая позиция – право на поддержку будет иметь исключительно украиноязычная продукция. Единственное исключение для этого - крымскотатарский язык, с учетом тех позиций, в которые вследствие незаконной аннексии Крыма попал крымскотатарский народ", – пояснил глава государства.

Порошенко назвал принятые законы "ключевым элементом декоммунизации в культуры и кинематографе", а также указал на важность развития украинской киноиндустрии для успешного отражения информационных атак государства-агрессора.

"Мы ограничили присутствие российского кино на нашем рынке, потому что этот продукт пропитан пропагандой так называемого "русского мира", прославляет агрессора и его силовые структуры", – ответил президент.

Как сообщалось, в 2016 году Госкино приняло участие в финансировании 103 фильмов, в том числе, 42 полнометражных. Все фильмы, получившие государственную поддержку, снимаются на украинском языке.