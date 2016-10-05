Полнометражный игровой фильм о Мулан выйдет в ноябре 2018 года

Картина будет выпущена в формате 3D.

Disney снимет фильм о Мулан Кинопоиск

Студия Disney выпустит на экраны полнометражную игровую версию мультфильма 1998 года "Мулан" 2 ноября 2018 года. На данный момент компания занимается поиском актрисы на роль Мулан, сообщает The Hollywood Reporter.

Сценарий фильма напишут Рик Джаффа и Аманда Сильвер, которые работают над сиквелом "Аватара". Имя режиссера картины пока что не называется.

Фильм о Мулан будет выпущен в формате 3D.

Идея переснять мультфильм появилась после успеха других проектов студии, таких как "Малифисента", "Золушка" и "Книга джунглей". Студия также планирует вскоре представить игровую версию "Красавицы и чудовища", главную роль в которой исполнит Эмма Уотсон.

Disney также планирует переснять мультфильм "Король лев".