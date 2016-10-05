Полнометражный игровой фильм о Мулан выйдет в ноябре 2018 года

Картина будет выпущена в формате 3D.
Сценарий фильма напишут Рик Джаффа и Аманда Сильвер, которые работают над сиквелом "Аватара". Имя режиссера картины пока что не называется.
Фильм о Мулан будет выпущен в формате 3D.
Идея переснять мультфильм появилась после успеха других проектов студии, таких как "Малифисента", "Золушка" и "Книга джунглей". Студия также планирует вскоре представить игровую версию "Красавицы и чудовища", главную роль в которой исполнит Эмма Уотсон.
Disney также планирует переснять мультфильм "Король лев".ZN.UA