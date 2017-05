Поклонники по всему миру празднуют День "Звездных войн"

В этом году франшизе исполняется 40 лет.

4 мая поклонники отмечают День "Звездных войн"

4 мая фанаты по всему миру отмечают День "Звездных войн" . В этот день поклонники киносаги надевают костюмы персонажей фильма или устраивают киномарафоны, сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, одна из самых знаменитых фраз франшизы "Да пребудет с тобой сила" (May the Force be with you) по-английски напоминает фразу "May the fourth be with you" ("4 мая пребудет с тобой").

Фанаты саги в Тайбэе отметили праздник, надев наряды Рей (главная героиня восьмой части фильма), Чубакки, штурмовиков и рыцарей джедаев. В Малайзии в честь праздника из 200 тысяч кирпичиков Lego была построена копия корабля Хана Соло "Тысячелетний сокол".

В этом году франшизе исполняется 40 лет - 25 мая 1977 года на экраны вышел первый фильм "Звездные войны".

В 2012 году студия Disney приобрела за 4 миллиарда долларов киностудию Lucasfilm, обладающую правами на съемки "Звездных войн". Disney планировала снять три фильма, непосредственно связаными с предыдущими частями киносаги, и несколько спин-оффов.

В декабре 2015 года на экраны вышел фильм "Звездные войны: Пробуждение силы".

6 января фильм побили рекорд по сборам в Северной Америке, который принадлежал "Аватару".

27 декабря сообщалось, что фильм установил рекорд по скорости кассовых сборов: за первые 12 дней проката картина Джей Джей Абрамса собрала миллиард долларов. Предыдущее достижение принадлежало "Миру Юрского периода", который заработал такую сумму за 13 дней проката. Позже кассовые сборы фильма преодолели отметку в два миллиарда долларов.

В первый уик-энд в Украине "Звездные войны" собрали 26 с половиной миллионов гривень, а посмотрели фильм 326 тысяч зрителей.