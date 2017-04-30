Погиб известный швейцарский альпинист Ули Штек

Обладатель престижной награды "Золотой ледоруб" планировал снова покорить Эверест.
Штек, известный большой скоростью восхождения, упорством и выносливостью, за которые получил прозвище "швейцарская машина", уже покорял Эверест в 2012 году. В этот раз он планировал подняться на вершину горы по другому маршруту и без кислородного баллона.
В Федерации альпинизма Непала считают, что альпинист поскользнулся, что послужило причиной смерти. Штека нашли на Эвересте и на вертолете доставили в столицу Непала Катманду.
В среду, 26 апреля, Штек писал на своей странице в социальной сети, что за день поднялся на сем тисяч метров от базового лагеря и вернулся обратно. Он считал, что "активная акклиматизация - лучший способ привыкания к большой высоте".
В 2012 году Штек поднимался на Эверест без кислородного баллона, а в 2015 году покорил все 82 альпийских пика выше 4 тысяч метров за 62 дня.
В том же 2015 году он взошел на одну из самых знаменитых вершин в мире - Северную стену Эйгера - за 2 часа 47 минут. При том, что у первых альпинистов этот путь занимал несколько дней.
В 2009 году швейцарец получил международную награду за выдающиеся достижения в альпинизме, ежегодно присуждаемую французским журналом Montagnes и The Groupe de Haute Montagne (GHM). В паре с Симоном Антаматтеном он совершил первопрохождение в альпийском стиле северной стены Tengkampoche (6487 метра) в Гималаях. Кроме того, Штек также установил несколько рекордов по сверхбыстрому одиночному подъему по классическим маршрутам.
Он способствовал популяризации альпинизма, по мотивам его восхождений было снято несколько приключенческих фильмов.
В мае 2016 года Ирина Галай стала первой украинкой, которая покорила Эверест – самую высокую гору планеты, расположенную в Гималаях.
Подробнее о работе создателя и руководителя творческо-спортивного детского лагеря "ЭкстреМал", бывшего заместителя начальника Контрольно-спасательной (горной) службы Украины Сергея Чумаченко читайте в статье Аллы Котляр " Не бойтесь давать детям взрослые знания" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".BBC Україна