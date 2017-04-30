Погиб известный швейцарский альпинист Ули Штек

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Обладатель престижной награды "Золотой ледоруб" планировал снова покорить Эверест.

Второе восхождение на Эверест оказалось для Штека роковым nationalgeographic.com

ШвейцарскийУли Штек разбился во время акклиматизации на Эвересте, сообщает BBC Ukrainian

Штек, известный большой скоростью восхождения, упорством и выносливостью, за которые получил прозвище "швейцарская машина", уже покорял Эверест в 2012 году. В этот раз он планировал подняться на вершину горы по другому маршруту и без кислородного баллона.

В Федерации альпинизма Непала считают, что альпинист поскользнулся, что послужило причиной смерти. Штека нашли на Эвересте и на вертолете доставили в столицу Непала Катманду.

В среду, 26 апреля, Штек писал на своей странице в социальной сети, что за день поднялся на сем тисяч метров от базового лагеря и вернулся обратно. Он считал, что "активная акклиматизация - лучший способ привыкания к большой высоте".

В 2012 году Штек поднимался на Эверест без кислородного баллона, а в 2015 году покорил все 82 альпийских пика выше 4 тысяч метров за 62 дня.

В том же 2015 году он взошел на одну из самых знаменитых вершин в мире - Северную стену Эйгера - за 2 часа 47 минут. При том, что у первых альпинистов этот путь занимал несколько дней.

В 2009 году швейцарец получил международную награду за выдающиеся достижения в альпинизме, ежегодно присуждаемую французским журналом Montagnes и The Groupe de Haute Montagne (GHM). В паре с Симоном Антаматтеном он совершил первопрохождение в альпийском стиле северной стены Tengkampoche (6487 метра) в Гималаях. Кроме того, Штек также установил несколько рекордов по сверхбыстрому одиночному подъему по классическим маршрутам.

Он способствовал популяризации альпинизма, по мотивам его восхождений было снято несколько приключенческих фильмов.

В мае 2016 года Ирина Галай стала первой украинкой, которая покорила Эверест – самую высокую гору планеты, расположенную в Гималаях.

Подробнее о работе создателя и руководителя творческо-спортивного детского лагеря "ЭкстреМал", бывшего заместителя начальника Контрольно-спасательной (горной) службы Украины Сергея Чумаченко читайте в статье Аллы Котляр " Не бойтесь давать детям взрослые знания" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".