Топ Новости
<
>

Пистолет, из которого ранили поэта Рембо, продан на аукционе за 430 тысяч евро

1 декабря в 13:15

Лот был продан за сумму, в семь раз превышающую предварительную оценку.

33
Пистолет, из которого был ранен Артюр Рембо, продали на аукционе
Пистолет, из которого был ранен французский поэт Артюр Рембо, продан на торгах, устроенных аукционным домом Christie's в Париже, за 434,5 тысячи евро, сообщает "Интерфакс".

По словам представителей аукционного дома, лот был продан за сумму, которая в семь раз превышает предварительную оценку. Пистолет называют самым известным в истории Франции.

Читайте также: Комикс о Тинтине продан на аукционе за 1,55 миллиона евро

Французский поэт Поль Верлен 10 июля 1873 года выстрелил из него в Рембо, который был на тот момент его любовником. Пара сильно поругалась в одном из отелей Брюсселя. Расстроенный Верлен дважды выстрелил в Рембо из пистолета Lefaucheux. В результате 18-летний поэт был ранен в запястье; вторая пуля попала в стену, а затем отрикошетила в дымоход.

Верлен после этого был приговорен к двум годам тюрьмы.

Рембо после ранения вернулся в родной город Шарлевиль на севере Франции, где закончил книгу "Одно лето в аду", ставшую одним из самых знаменитых его произведений.

Револьвер вернули в оружейный магазин в Брюсселе, где его ранее купил Верлен. Оружие находилось там до закрытия магазина в 1981 году.

Ранее на аукционе была продана гитара, которая была украдена у Джона Леннона в 1960-х годах. Стоимость гитары составила рекордные 2,4 миллиона долларов, покупатель лота пожелал остаться неизвестным.

По материалам: Интерфакс
Читайте также
Тэги пистолет аукцион поэт
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 25.56
EUR 27.18
Последние новости