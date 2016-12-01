Пистолет, из которого ранили поэта Рембо, продан на аукционе за 430 тысяч евро

Лот был продан за сумму, в семь раз превышающую предварительную оценку.

Пистолет, из которого был ранен Артюр Рембо, продали на аукционе

Пистолет, из которого был ранен французский поэт Артюр Рембо, продан на торгах , устроенных аукционным домом Christie's в Париже, за 434,5 тысячи евро, сообщает "Интерфакс".

По словам представителей аукционного дома, лот был продан за сумму, которая в семь раз превышает предварительную оценку. Пистолет называют самым известным в истории Франции.

Французский поэт Поль Верлен 10 июля 1873 года выстрелил из него в Рембо, который был на тот момент его любовником. Пара сильно поругалась в одном из отелей Брюсселя. Расстроенный Верлен дважды выстрелил в Рембо из пистолета Lefaucheux. В результате 18-летний поэт был ранен в запястье; вторая пуля попала в стену, а затем отрикошетила в дымоход.

Верлен после этого был приговорен к двум годам тюрьмы.

Рембо после ранения вернулся в родной город Шарлевиль на севере Франции, где закончил книгу "Одно лето в аду", ставшую одним из самых знаменитых его произведений.

Револьвер вернули в оружейный магазин в Брюсселе, где его ранее купил Верлен. Оружие находилось там до закрытия магазина в 1981 году.

Ранее на аукционе была продана гитара, которая была украдена у Джона Леннона в 1960-х годах. Стоимость гитары составила рекордные 2,4 миллиона долларов, покупатель лота пожелал остаться неизвестным.