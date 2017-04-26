Певица Джамала вышла замуж

Церемония прошла в национальных традициях.

Победительница "Евровидения 2016" Джамала вышла замуж за своего возлюбленного Бекира Сулейманова.

Торжественная церемония проходила в Исламском культурном центре города Киева в национальных традициях. В частности, Джамала и ее возлюбленный соблюли обряд бракосочетания никах.

О своем бракосочетании Джамала сообщила на своей странице в Facebook. Первые фотографии и видео с церемонии уже появились в социальных сетях.

Напомним, песенный конкурс "Евровидение-2016" в Стокгольме выиграла Джамала с песней "1944". По результатам голосования национальных жюри стран-участниц "Евровидения" и смс-голосования зрителей Джамала набрала 534 балла. Украина получила право организовать "Евровидение" в следующем году, как страна-победитель.