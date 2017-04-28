Топ Новости
<
>

Песня группы "ДахаБраха" стала саундтреком сериала "Фарго"

28 апреля в 13:35

В сериале прозвучала песня "Шо з-под дуба".

дахабраха
"ДахаБраха" прозвучала в сериале "Фарго"
Песня "Шо з-под дуба" популярной украинской группы "ДахаБраха" стала саундтреком к американскому сериалу "Фарго". Об этом сообщается на странице коллектива на "Facebook".

" "Фарго" 3 сезон 2 эпизод. Если вы понимаете, о чем мы", -говорится в сообщении.

Песню можно услышать  на 9:58 минуте эпизода.

Читайте также: Актеры сериала "Твин Пикс" предстали в образах своих персонажей

"Фарго" - американская криминальная драма. Проект вдохновлен одноименным фильмом братьев Итана и Джоэла Коэнов 1996 года, которые выступили исполнительными продюсерами сериала. В третьем сезоне снялся Юэн МакГрегор, который исполнил сразу две роли, сыграв двух братьев.

Ранее сообщалось о том, что "ДахаБраха" выступила на одном из самых престижных музыкальных фестивалей в мире  - "Гластонбери". Выступление стало первым концертом украинских музыкантов на этом фестивале.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги песня сериал музыка
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.55
EUR 28.89
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...