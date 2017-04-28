Песня группы "ДахаБраха" стала саундтреком сериала "Фарго"

В сериале прозвучала песня "Шо з-под дуба".
" "Фарго" 3 сезон 2 эпизод. Если вы понимаете, о чем мы", -говорится в сообщении.
Песню можно услышать на 9:58 минуте эпизода.
"Фарго" - американская криминальная драма. Проект вдохновлен одноименным фильмом братьев Итана и Джоэла Коэнов 1996 года, которые выступили исполнительными продюсерами сериала. В третьем сезоне снялся Юэн МакГрегор, который исполнил сразу две роли, сыграв двух братьев.
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