Песня группы "ДахаБраха" стала саундтреком сериала "Фарго"

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В сериале прозвучала песня "Шо з-под дуба".

"ДахаБраха" прозвучала в сериале "Фарго"

Песня "Шо з-под дуба" популярной украинской группы "ДахаБраха" стала саундтреком к американскому сериалу "Фарго". Об этом сообщается на странице коллектива на "Facebook".

" "Фарго" 3 сезон 2 эпизод. Если вы понимаете, о чем мы", -говорится в сообщении.

Песню можно услышать на 9:58 минуте эпизода.

"Фарго" - американская криминальная драма. Проект вдохновлен одноименным фильмом братьев Итана и Джоэла Коэнов 1996 года, которые выступили исполнительными продюсерами сериала. В третьем сезоне снялся Юэн МакГрегор, который исполнил сразу две роли, сыграв двух братьев.

Ранее сообщалось о том, что "ДахаБраха" выступила на одном из самых престижных музыкальных фестивалей в мире - "Гластонбери". Выступление стало первым концертом украинских музыкантов на этом фестивале.