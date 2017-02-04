Первый полуфинал Национального отбора на "Евровидение": онлайн-трансляция

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В первом полуфинале выступят восемь артистов.

Сегодня будут определены первые финалисты Национального отбора на "Евровидение"

В Киеве проходит первый полуфинал Национального отбора на "Евровидение 2017", в котором будут определены первые финалисты конкурса.

В первом полуфинале выступят восемь из 24 конкурсантов, которые прошли в полуфиналы отбора. Сегодня выступят: С.К.А.Й, Рома Веремейчик и группа LUMIERE, Monochromea, Laliko, Сальто Назад, MamaRika, TAYANNA и Арсен Мирзоян.

Голосование будет проходить традиционным способом: сначала жюри выставит участникам баллы, а затем зрители отдадут свои голоса с помощью СМС, после чего баллы жюри и зрителей будут суммированы.

Кроме конкурсантов на сцене также выступят: певица из Грузии Tako Gachechiladze и группа из Беларуси Naviband, которые представят свои страны на конкурсе "Евровидение 2017".

Второй и третий полуфиналы отбора состоятся 11 и 18 февраля, а 25 февраля пройдет финал конкурса, в результате которого станет известно имя представителя Украины на "Евровидении" в этом году.

Напомним, песенный конкурс "Евровидение-2016" в Стокгольме выиграла Джамала с песней "1944". По результатам голосования национальных жюри стран-участниц "Евровидения" и смс-голосования зрителей Джамала набрала 534 балла. Украина получила право организовать "Евровидение" в следующем году, как страна-победитель.

9 сентября стало известно, что городом, который примет песенный конкурс "Евровидение-2017" станет Киев.

На заседании 11 октября Кабинет министров Украины утвердил план подготовки к проведению "Евровидения" в Украине в 2017 году. Согласно плану, Киевская городская государственная администрация и Национальная телекомпания Украины должны обеспечить подготовку мест проведения "Евровидения", создать инфраструктуру и обеспечить трансляцию конкурса.

Позже стало известно, что участие в "Евровидении 2017" примут 43 страны, на одну больше, чем в 2016 году.