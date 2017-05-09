Первый полуфинал "Евровидения 2017": онлайн-трансляция

Трансляция начнется в 22:00 по Киеву.
Откроет первый полуфинал "Евровидения" MONATIK, который споет песню "Кружит" на английском языке.
Порядок выступления участников:
- Швеция: Робин Бенгтссон — I Can't Go On
- Грузия: Тамара Гачечиладзе — Keep The Faith
- Австралия: Исайя Фаербрейс — Don't Come Easy
- Албания: Линдита — World
- Бельгия: Бланш — City Lights
- Черногория: Славко Калезич — Space
- Финляндия: Норма Джон — Blackbird
- Азербайджан: Диана Гаджиева — Skeletons
- Португалия: Сальвадор Собрал — Amar Pelos Dois
- Греция: Деми — This is Love
- Польша: Кася Мось — Flashlight
- Молдова: Sunstroke Project — Hey Mamma
- Исландия: Свала — Paper
- Чехия: Мартина Барта — My Turn
- Кипр: Ховиг — Gravity
- Армения: Арцвик — Fly With Me
- Словения: Омар Набер — On My Way
- Латвия: Triana Park — Line
Полуфинал стартует в 22:00 по Киеву.
ZN.UA проведет текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинала.