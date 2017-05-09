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Первый полуфинал "Евровидения 2017": онлайн-трансляция

9 мая в 18:00

Трансляция начнется в 22:00 по Киеву.

Евровидение1
Сегодня на сцене "Евровидения" выступят 18 участников
Eurovision.tv
Сегодня в Киеве состоится первый полуфинал Международного песенного конкурса "Евровидение", в котором 18 участников будут бороться за право представлять свою страну в финале конкурса.

Откроет первый полуфинал "Евровидения" MONATIK, который споет песню "Кружит" на английском языке.

Порядок выступления участников:

  1. Швеция: Робин Бенгтссон — I Can't Go On 
  2. Грузия: Тамара Гачечиладзе — Keep The Faith
  3. Австралия: Исайя Фаербрейс — Don't Come Easy
  4. Албания: Линдита — World 
  5. Бельгия: Бланш — City Lights 
  6. Черногория: Славко Калезич — Space 
  7. Финляндия: Норма Джон — Blackbird 
  8. Азербайджан: Диана Гаджиева — Skeletons 
  9. Португалия: Сальвадор Собрал — Amar Pelos Dois 
  10. Греция: Деми — This is Love 
  11. Польша: Кася Мось — Flashlight 
  12. Молдова: Sunstroke Project — Hey Mamma 
  13. Исландия: Свала — Paper 
  14. Чехия: Мартина Барта — My Turn 
  15. Кипр: Ховиг — Gravity 
  16. Армения: Арцвик — Fly With Me 
  17. Словения: Омар Набер — On My Way 
  18. Латвия: Triana Park — Line

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Полуфинал стартует в 22:00 по Киеву.

ZN.UA проведет текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинала.

 
По материалам: ZN.UA
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Тэги полуфинал Киев Евровидение
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