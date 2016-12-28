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Перед переходом в формат Общественного UA:Перший находится в конце второй десятки просмотров

28 декабря в 11:40

"Рейтинговыми локомотивами" канала стали новостные программы и спорт.

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UA:Перший находится в конце второй десятки по количеству телепросмотров
Первый заместитель главы НТКУ Александр Харебин в интервью ZN.UA рассказал о сложностях перехода от НТКУ к Общественному, о рейтингах UA:Першого и возможных путях его дальнейшего продвижения.

По словам Харебина, на данный момент показатели телеканала весьма скромны, он находится в конце второй десятки рейтинга по количеству телепросмотров. "Желание новой команды говорить о каких-то важных ценностях и общественном интересе натолкнулось на понятное желание общества выбирать популярный коммерческий телепродукт на других каналах. Поэтому мы столь стремительно потеряли рейтинг", подчеркнул он.

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Падение же рейтингов привело к падению доходов от рекламы, которые за три года упали со 100 миллионов гривень до 30. Рейтинговыми локомотивами канала на данный момент являются новостные программы и спорт.

Читайте полностью интервью Олега Вергелиса с Александром Харебиным в свежем номере еженедельника "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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