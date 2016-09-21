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Открытие "Евровидения 2017" пройдет на территории Софийского собора

21 сентября в 13:37

События в рамках песенного конкурса будут проходить в течение двух недель.

София Киевская, Софиевская площадь
Красная дорожка "Евровидения 2017" будет располагаться на Софийской площади
eurotripblog.ru
Церемония открытия международного песенного конкурса "Евровидение 2017" пройдет на территории заповедного комплекса София Киевская, сообщает UA:Перший.

Планируется, что Красная дорожка фестиваля, на которой соберутся делегации стран-участниц "Евровидения 2017", пресса и поклонники шоу, расположится на Софийской площади и будет вести к месту проведения конкурса – территории Софийского собора.

Для поклонников конкурса на Софийской площади будут установлены экраны, на которых они смогут наблюдать за церемонией открытия. Обычно церемония открытия проводится в воскресенье за шесть дней до финала конкурса, после чего делегации отправляются в Евроклуб на официальную вечеринку по случаю открытия.

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Местом расположения Евроклуба на время проведения "Евровидения" в Киеве станет Конгрессно-выставочный центр "Парковый".

Кроме того, будет построен Еврогородок, место расположения которого будет определено к февралю 2017 года.

9 сентября стало известно, что городом, который примет песенный конкурс "Евровидение-2017" станет Киев.

Заявки на проведение ""Евровидения-2017" подали шесть украинских городов – Киев, Днепр, Львов, Одесса, Харьков и Херсон. В финал конкурса на право проведения песенного конкурса вышли Киев, Днепр и Одесса.

Напомним, песенный конкурс "Евровидение-2016" в Стокгольме выиграла украинка Джамала с песней "1944". По результатам голосования национальных жюри стран-участниц "Евровидения" и смс-голосования зрителей Джамала набрала 534 балла. Украина получила право организовать "Евровидение" в следующем году, как страна-победитель. 

По материалам: 1tv.com.ua
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Тэги конкурс Евровидение Киев
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