Открытие "Евровидения 2017" пройдет на территории Софийского собора

События в рамках песенного конкурса будут проходить в течение двух недель.

Красная дорожка "Евровидения 2017" будет располагаться на Софийской площади eurotripblog.ru

Церемония открытия международного песенного конкурса "Евровидение 2017" пройдет на территории заповедного комплекса София Киевская, сообщает UA:Перший.

Планируется, что Красная дорожка фестиваля, на которой соберутся делегации стран-участниц "Евровидения 2017", пресса и поклонники шоу, расположится на Софийской площади и будет вести к месту проведения конкурса – территории Софийского собора.

Для поклонников конкурса на Софийской площади будут установлены экраны, на которых они смогут наблюдать за церемонией открытия. Обычно церемония открытия проводится в воскресенье за шесть дней до финала конкурса, после чего делегации отправляются в Евроклуб на официальную вечеринку по случаю открытия.

Местом расположения Евроклуба на время проведения "Евровидения" в Киеве станет Конгрессно-выставочный центр "Парковый".

Кроме того, будет построен Еврогородок, место расположения которого будет определено к февралю 2017 года.

9 сентября стало известно, что городом, который примет песенный конкурс "Евровидение-2017" станет Киев.

Заявки на проведение ""Евровидения-2017" подали шесть украинских городов – Киев, Днепр, Львов, Одесса, Харьков и Херсон. В финал конкурса на право проведения песенного конкурса вышли Киев, Днепр и Одесса.

Напомним, песенный конкурс "Евровидение-2016" в Стокгольме выиграла украинка Джамала с песней "1944". По результатам голосования национальных жюри стран-участниц "Евровидения" и смс-голосования зрителей Джамала набрала 534 балла. Украина получила право организовать "Евровидение" в следующем году, как страна-победитель.