Останки украинского писателя Александра Олеся временно поместили в депозитарий кладбища

Родственники знаменитого писателя, проживающие в Канаде, должны принять решение об их дальнейшем перезахоронении.

Останки Александра Олеся и его жены временно помещены в депозитарий Игорь Булыга

Останки украинского писателяпоместили в депозитарий пражского кладбища в Чехии, до принятия родственниками умерших решения об их перезахоронении, сообщает "Интерфакс-Укарина" . В настоящее время родственники супругов проживают в Канаде.

Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел Украины принять все возможные меры для сохранения и перезахоронения праха Олеся и его жены. В настоящее время МИД через Посольство Украины в Чехии занимается решением этого вопроса.

В МИД прокомментировали сложившуюся ситуацию и рассказали о дальнейших шагах в вопросе перезахоронения останков писателя и его супруги.

"При вмешательстве посольства Украины останки Александра Олеся и его жены были перемещены в депозитарий кладбища до того момента, как родственники, которые проживают в Канаде, примут решение об окончательном месте захоронения останков. После соответствующего решения Посольство Украины в Праге будет принимать все необходимые меры для надлежащего перезахоронения останков Александра Олеся и его жены", - говорится в сообщении ведомства.

Чиновники ведомства уверяют, что держат вопрос на особом контроле.

Как известно, Александр Олесь умер в 1944 году. По чешским законам, после погребения родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище, размером в 20 тысяч чешских крон на 10 лет (примерно 20 тысяч гривень — ред.). По словам представителей местной украинской общины, до недавнего времени ренту за могилу Олеся платил, по собственной инициативе, гражданин Чехии и выходец из Украины Владимир Михайлишин. Однако недавно Михайлишин умер, и теперь его сын хочет похоронить отца на могиле Олеся. По словам украинских диаспорян, перезахоронение запланировано на 12:00 3 января 2017 года.

Министр информполитики Юрий Стець отметил в комментарии ZN.UA, что соответствующие государственные учреждения уже проинформированы о проблеме и пытаются решить ее. В свою очередь, на просьбу об официальном комментарии Министерства иностранных дел по этому поводу, в пресс-службе МИД попросили ZN.UA направить в министерство информационный запрос.