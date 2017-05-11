Оснований для запрета въезда в Украину представителю Болгарии на "Евровидении" нет – Госпогранслужба

На момент поездки в Крым Кристиан Костов был несовершеннолетним.

Оснований для запрета въезда на территорию Укрианы Кристиану Костову нет

В Государственной пограничной службе Украины заявили о том, что оснований для запрета въезда в Украину Кристиана Костова, который в этом году представляет Болгарию на международном песенном конкурсе "Евровидение", нет. Как отметили в ведомстве, на момент выступления в Крыму Костов был несовершеннолетним, а украинское законодательство по поводу оккупированного полуострова вступило в силу в конце 2014 года.

"Эту информацию сейчас совместно со Службой безопасности мы изучаем, но пока можно озвучить три основные позиции. Первое: мы действуем в пределах своих полномочий. Я имею в виду Государственную пограничную службу. На момент, когда он заезжал в Украину, информации из наших источников, ни от других правоохранительных органов как поручений о том, что он, возможно, посещал оккупированный полуостров вопреки законодательству Украины, у нас не было ", - сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Во-вторых, добавил он, на момент когда Костов посещал Крым "если верить СМИ, он был несовершеннолетним", то есть не мог самостоятельно принимать такие решения и ехал в сопровождении взрослых. "В-третьих - это то, что украинское законодательство относительно оккупированного полуострова, которое бы запрещало ему это делать, вступило в силу лишь в конце 2014 года. То есть законодательных барьеров, которые бы запретили ему это сделать, в июне 2014 года еще не было", - добавил Слободян.

В свою очередь, в Службе безопасности Украины напомнили, что решение о запрете въезда в Украину принимает центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сфере миграции, СБУ или органы государственной границы.

"Согласно ч. 3 ст. 13 Закона Украины" О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства "решение о запрете въезда в Украину принимается центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим реализацию государственной политики в сфере миграции, Службой безопасности Украины или органами государственного границы. Служба безопасности Украины принимает решение о запрете въезда в Украину иностранцам или лицам без гражданства в интересах обеспечения национальной безопасности Украины ", - написала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская на странице в Facebook.

Ранее стало известно о том, что представитель Болгарии Кристиан Костов выступал в Артеке 1 июня 2014 года.

Напомним, 22 марта СБУ на три года запретила представительнице России Юлии Самойловой въезд на территорию Украины.

Результаты отбора конкурсанта от России на "Евровидении 2017" стали известны 12 марта. Страну должна была представить Юлия Самойлова – певица сама пишет тексты и музыку. Девушка с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности. Она является лауреатом различных музыкальных конкурсов и фестивалей в РФ и за рубежом. Была участницей торжественной церемонии открытия Зимних паралимпийских игр 2014 года в Сочи.

Позже стало известно о том, что Самойлова выступала в оккупированной Керчи 27 июня 2015 года вместе с Лолитой и Олегом Газмановым.