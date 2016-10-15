Орлуша посвятил стих Путину: "Что за станция без флага? Говорят ему: Гаага. Мы заждались вас уже"

Орлуша посвятил Путину свое новое стихотворение "Вот, какой рассеянный президент Рассеи!".
Поэт объяснил, что стихотворение написано для прочтения актером Михаилом Ефремовым, который будет читать его "со сковородой на голове, в перчатках на пятках, с руками, просунутыми в штанины брюк".
Жил в стране Рассее
Президент рассеянный.
Сел он утром на кровать,
Начал карту рисовать.
Крым рисует карандаш,
Говорят ему: не наш.
На окраине России
Он рисует город Киев,
А совсем уже у нас –
Мелитополь и Донбас.
Вот какой рассеяный
Президент Рассеи!
Одеваться он решил –
"Искандеры" насмешил:
В рукава засунул руки –
Оказалось, это "Буки".
Вместо шапки на парад
Он надел ракету "Град".
Вместо плавок он на пляже
Появился в камуфляже.
Покемона не поймал,
Почту Хиллари сломал,
Вот какой рассеяный
Президент Рассеи!
Однажды он культурно
На выборы ходил
И, увидавши урну,
Такое учудил:
Прямо в урну без смущенья
Сунул сорок бюллетеней.
Избирком подумал: Жесть!
И спросил? — А кто ты есть!
— Я? Любимец миллионов,
У меня земляк – Милонов!
Вот какой рассеяный
Президент Рассеи!
На вокзал приехал он
Прибегает на перрон,
Со словами: — Мне в ООН!
Сел в отцепленный вагон,
Ластик, ручка, промокашки,
Разложил в купе бумажки,
В них почти ни слова матом,
Потому, что уль-ти-матум!
В ультиматуме – слова:
"Дайте денег!" (в пункте два)
"Компенсируйте затраты"
"Уберите нафиг НАТО"
"Крым признайте и Донбасс"
(это – выше, в пункте раз)
"А иначе, отвечаем,
Мы вас всех напоим чаем!
В чае, если кто не понял,
Вместо сахара – плутоний!"
Все два раза прочитал
И решил, что он устал,
Сел в углу перед окном
И заснул спокойным сном?
– Это что? Нью-Йорк? Пора?
Президент кричит с утра,
А с платформы: — Фиг вам два!
Это станция Москва.
Он опять поспал немножко
И опять взглянул в окошко.
По платформе ходят геи…
— Мы уже в Европе? Где я?
Но опять звучат слова:
— Это станция Москва.
Он помял подушку ухом,
Глядь в окно: кругом разруха,
Люди выглядят нелепо…
— Мы на станции Алеппо?
А в ответ таджика два:
— Ета станцыя Масква!
Он еще проспал три года
Для спасения народа
Просыпается. Зевнул,
И опять в окно взглянул:
— Что за станция без флага?
Что за девки в неглиже?
Говорят ему: — Гаага.
Мы заждались вас уже!
Он смеется: — Не вопрос!
Ультиматум вам привез!
Вот какой рассеянный
Президент Рассеи.ZN.UA