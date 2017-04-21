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Опубликованы первые кадры из седьмого сезона "Игры престолов"

21 апреля в 11:43

Премьера нового сезона состоится 16 июля.

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Премьера нового сезона сериала состоится 16 июля Фото HBO

Телеканал НВО представил первые кадры из нового сезона сериала "Игра престолов". Кадры были опубликованы на сайте телеканала.

На 15 представленных изображениях можно увидеть главных героев сериала.

Премьера седьмого сезона состоится 16 июля.

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Ранее стало известно о том, что седьмой сезон сериала выйдет на экраны летом 2017 года, вместо привычных для зрителя марта – апреля. Создатели сериала также подтвердили то, что седьмой сезон "Игры престолов" будет состоять из семи серий, а не из 10, как предыдущие сезоны.

По материалам: ZN.UA
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Тэги сериал кадры
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