Опубликованы первые кадры из седьмого сезона "Игры престолов"

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Премьера нового сезона состоится 16 июля.

Телеканал НВО представил первые кадры из нового сезона сериала "Игра престолов". Кадры были опубликованы на сайте телеканала.

На 15 представленных изображениях можно увидеть главных героев сериала.

Премьера седьмого сезона состоится 16 июля.

Ранее стало известно о том, что седьмой сезон сериала выйдет на экраны летом 2017 года, вместо привычных для зрителя марта – апреля. Создатели сериала также подтвердили то, что седьмой сезон "Игры престолов" будет состоять из семи серий, а не из 10, как предыдущие сезоны.