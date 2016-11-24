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Опубликованы новые промо-кадры четвертого сезона "Шерлока"

24 ноября в 13:36

Премьера нового сезона сериала состоится 1 января.

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Премьера нового сезона "Шерлока" состоится 1 января Фото Entertainment Weekly

В сети появились новые кадры из четвертого сезона сериала "Шерлок". На снимках можно увидеть как героев предыдущих сезонов, так и новые лица, сообщает  Entertainment Weekly.

В частности, на одном из фото можно увидеть ребенка семьи Ватсон. Кроме того, представлен также новый антагонист - Кулвертон Смит в исполнении Тоби Джонса, которого создатели сериала называют "самым темных из злодеев". 

Съемки нового сезона сериала начались в апреле этого года, а премьера первого эпизода состоится 1 января 2017 года.

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В начале этого года был показан специальный эпизод сериала, в котором действие происходило в Британии викторианской эпохи. Эпизод собрал самую большую телеаудиторию в Британии во время новогодних праздников - его посмотрело более 8 млн зрителей. Это 34,7% от общей аудитории.

По материалам: ZN.UA
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Тэги сериал кадры
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