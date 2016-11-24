Опубликованы новые промо-кадры четвертого сезона "Шерлока"

Премьера нового сезона сериала состоится 1 января.

В сети появились новые кадры из четвертого сезона сериала "Шерлок". На снимках можно увидеть как героев предыдущих сезонов, так и новые лица, сообщает Entertainment Weekly.

В частности, на одном из фото можно увидеть ребенка семьи Ватсон. Кроме того, представлен также новый антагонист - Кулвертон Смит в исполнении Тоби Джонса, которого создатели сериала называют "самым темных из злодеев".

Съемки нового сезона сериала начались в апреле этого года, а премьера первого эпизода состоится 1 января 2017 года.

В начале этого года был показан специальный эпизод сериала, в котором действие происходило в Британии викторианской эпохи. Эпизод собрал самую большую телеаудиторию в Британии во время новогодних праздников - его посмотрело более 8 млн зрителей. Это 34,7% от общей аудитории.