Опубликовано видео со сценами из известных мюзиклов, повторенными в "Ла-Ла Ленд"

Самым "цитируемым" стал мюзикл "Поющие под дождем".

"Ла-Ла Ленд" "цитировал" сцены из известных мюзиклов Кинопоиск

В сети появился ролик, который показывает все сцены из известных мюзиклов, воссозданые в ленте "Ла-Ла Ленд", которая в этом году стала лидером по количеству номинаций на "Оскар".

Самой "цитируемой" стала картина "Поющие под дождем" 1952 года. При этом, создатели "Ла-Ла Ленда" никогда не скрывали, что черпали свое вдохновение именно из этого мюзикла.

В фильме также повторены сцены из "Девушек из Рошфора" и "Шербургских зонтиков", "Бриолина", "Вестсайдской истории", "Милой Чарити", "Ночи в стиле буги", "Давайте потанцуем, "Театрального фургона", "Забавной мордашки", "Американца в Париже", "Увольнения в город", "Бродвеской мелодии 1940-х", "Мулен Ружа" и короткометражного фильма Альбера Ламориса "Красный шар".

Ранее сообщалось о том, что "Ла-Ла Ленд" стал лидером по числу выигранных статуэток "Золотой глобус". Он победил во всех семи номинациях, где был представлен, таким образом устновив новый рекорд в истории "Золотого глобуса".