Опубликовано видео со сценами из известных мюзиклов, повторенными в "Ла-Ла Ленд"

Самым "цитируемым" стал мюзикл "Поющие под дождем".
Самой "цитируемой" стала картина "Поющие под дождем" 1952 года. При этом, создатели "Ла-Ла Ленда" никогда не скрывали, что черпали свое вдохновение именно из этого мюзикла.
В фильме также повторены сцены из "Девушек из Рошфора" и "Шербургских зонтиков", "Бриолина", "Вестсайдской истории", "Милой Чарити", "Ночи в стиле буги", "Давайте потанцуем, "Театрального фургона", "Забавной мордашки", "Американца в Париже", "Увольнения в город", "Бродвеской мелодии 1940-х", "Мулен Ружа" и короткометражного фильма Альбера Ламориса "Красный шар".
Ранее сообщалось о том, что "Ла-Ла Ленд" стал лидером по числу выигранных статуэток "Золотой глобус". Он победил во всех семи номинациях, где был представлен, таким образом устновив новый рекорд в истории "Золотого глобуса".ZN.UA