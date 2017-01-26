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Опубликовано видео со сценами из известных мюзиклов, повторенными в "Ла-Ла Ленд"

26 января в 14:45

Самым "цитируемым" стал мюзикл "Поющие под дождем".

ла-ла ленд
"Ла-Ла Ленд" "цитировал" сцены из известных мюзиклов
Кинопоиск
В сети появился ролик, который показывает все сцены из известных мюзиклов, воссозданые в ленте "Ла-Ла Ленд", которая в этом году стала лидером по количеству номинаций на "Оскар".

Самой "цитируемой" стала картина "Поющие под дождем" 1952 года. При этом, создатели "Ла-Ла Ленда" никогда не скрывали, что черпали свое вдохновение именно из этого мюзикла.

В фильме также повторены сцены из "Девушек из Рошфора" и "Шербургских зонтиков", "Бриолина", "Вестсайдской истории", "Милой Чарити", "Ночи в стиле буги", "Давайте потанцуем, "Театрального фургона", "Забавной мордашки", "Американца в Париже", "Увольнения в город", "Бродвеской мелодии 1940-х", "Мулен Ружа" и короткометражного фильма Альбера Ламориса "Красный шар".

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Ранее сообщалось о том, что "Ла-Ла Ленд" стал лидером по числу выигранных статуэток "Золотой глобус". Он победил во всех семи номинациях, где был представлен, таким образом устновив новый рекорд в истории "Золотого глобуса".

По материалам: ZN.UA
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Тэги фильм номинация мелодия мюзикл
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