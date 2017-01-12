Опубликован трейлер продолжения сериала "Побег"

Премьера нового сезона сериала состоится 4 апреля.

Пятый сезон "Побега" выйдет в апреле 2017 года

Телеканал Fox представил официальный трейлер продолжения сериала "Побег". Видео было опубликовано на официальной странице проекта на Facebook.

По сюжету, главный герой Майкл Скофилд оказывается в тюрьме в Йемене. Его брат Линкольн Барроуз собирает команду, чтобы организовать новый побег.

Новый сезон сериала выйдет 4 апреля.

Ранее стало известно о том, что седьмой сезон сериала "Игра престолов" выйдет на экраны летом 2017 года, вместо привычных для зрителя марта – апреля. Создатели сериала также подтвердили то, что седьмой сезон "Игры престолов" будет состоять из семи серий, а не из 10, как предыдущие сезоны.