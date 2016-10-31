Опубликован трейлер фильма "Жизнь" с Райаном Рейнольдсом

Фильм рассказывает о группе ученых, которые занимаются поиском жизни на Марсе.
Фильм рассказывает о группе астронавтов, которые исследуют Марс в надежде найти жизнь на планете. Астронавты обнаруживают некую субстанцию, которая свидетельствует о наличии живых организмов на Марсе. Но это "нечто" нападает на одного из ученых.
Режиссером картины выступил Даниэль Эспиноса, снявший боевики "Код доступа "Кейптаун"" и "Шальные деньги". Премьера фильма запланирована на май 2017 года.
Ранее был опубликован трейлер фильма "Лига справедливости".ZN.UA