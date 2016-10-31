Опубликован трейлер фильма "Жизнь" с Райаном Рейнольдсом

Фильм рассказывает о группе ученых, которые занимаются поиском жизни на Марсе.

Райан Рейнольдс сыграет астронавта, который занят поиском жизни на Марсе

Компания Sony Pictures на своем канале на YouTube опубликовала первый трейлер фильма "Жизнь" с Райаном Рейнольдсом и Джеком Джилленхолом в главных ролях.

Фильм рассказывает о группе астронавтов, которые исследуют Марс в надежде найти жизнь на планете. Астронавты обнаруживают некую субстанцию, которая свидетельствует о наличии живых организмов на Марсе. Но это "нечто" нападает на одного из ученых.

Режиссером картины выступил Даниэль Эспиноса, снявший боевики "Код доступа "Кейптаун"" и "Шальные деньги". Премьера фильма запланирована на май 2017 года.

Ранее был опубликован трейлер фильма "Лига справедливости".