Опубликован трейлер фильма "Логан" о Росомахе

Фильм выйдет на экраны 3 марта 2017 года.

Вышел трейлер фильма о постаревшем Росомахе Кинопоиск

Студия 20th Century Fox на своем канале на YouTube опубликовала трейлер фильма "Логан", который расскажет о Росомахе – супергерое из "Людей Икс".

Спустя много лет постаревшему Логану предстоит вступить в бой против своего старого врага, угрожающего уничтожить его раз и навсегда. В этой жестокой и кровавой схватке Росомахе предстоит спасти близких ему людей и одержать победу над заклятым противником. Но прошедшие годы не прошли для Логана без следа, и сейчас он уже не тот, что прежде, и все ведет к тому, что жизнь длиной в столетие сведется к трагическому завершению. Но не стоит забывать, что зверь, находящийся на закате своей жизни, будет сражаться еще более яростно.

Главную роль в фильме исполнил Хью Джекман.

Ранее был опубликован трейлер фильма "Доктор Стрэндж".