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Опубликован трейлер фильма "Логан" о Росомахе

20 октября в 17:06

Фильм выйдет на экраны 3 марта 2017 года.

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Вышел трейлер фильма о постаревшем Росомахе
Кинопоиск
Студия 20th Century Fox на своем канале на YouTube опубликовала трейлер фильма "Логан", который расскажет о Росомахе – супергерое из "Людей Икс".

Спустя много лет постаревшему Логану предстоит вступить в бой против своего старого врага, угрожающего уничтожить его раз и навсегда. В этой жестокой и кровавой схватке Росомахе предстоит спасти близких ему людей и одержать победу над заклятым противником. Но прошедшие годы не прошли для Логана без следа, и сейчас он уже не тот, что прежде, и все ведет к тому, что жизнь длиной в столетие сведется к трагическому завершению. Но не стоит забывать, что зверь, находящийся на закате своей жизни, будет сражаться еще более яростно.

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Главную роль в фильме исполнил Хью Джекман.

Ранее был опубликован трейлер фильма "Доктор Стрэндж".

По материалам: ZN.UA
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Тэги фильм трейлер Росомаха Джекман
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