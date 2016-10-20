Опубликован трейлер фильма "Логан" о Росомахе

Фильм выйдет на экраны 3 марта 2017 года.
Спустя много лет постаревшему Логану предстоит вступить в бой против своего старого врага, угрожающего уничтожить его раз и навсегда. В этой жестокой и кровавой схватке Росомахе предстоит спасти близких ему людей и одержать победу над заклятым противником. Но прошедшие годы не прошли для Логана без следа, и сейчас он уже не тот, что прежде, и все ведет к тому, что жизнь длиной в столетие сведется к трагическому завершению. Но не стоит забывать, что зверь, находящийся на закате своей жизни, будет сражаться еще более яростно.
Главную роль в фильме исполнил Хью Джекман.
Ранее был опубликован трейлер фильма "Доктор Стрэндж".ZN.UA