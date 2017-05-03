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Опубликован первый трейлер "Темной башни" по романам Стивена Кинга

3 мая в 12:57

Фильм выйдет на экраны в августе этого года.

темная башня
Главные роли в фильме исполнили Мэттью МакКонахи и Идрис Эльба
Кинопоиск
Студия Sony Pictures на своем канале на YouTube опубликовала первый трейлер экранизации романа Стивена Кинга "Темная башня".

Режиссером фильма выступил Николай Арсель, а главные роли в нем исполнили Мэттью МакКонахи и Идрис Эльба.

Эльба играет стрелка Роланда Дискейна, который отправляется на поиски Темной башни, чтобы не допустить разрушения Вселенной. Макконахи сыграл злого волшебника Рэндалла Флэгга.

Фильм выйдет на экраны в августе этого года.

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"Темная башня" — цикл из восьми романов, написанный на стыке фэнтези, ужасов, научной фантастики, вестерна и других жанров. Серия рассказывает о странствиях стрелка Роланда Дискейна в поисках Темной башни. Первая книга была издана в 1982 году, последняя — в 2012-м. В июле в прокат выходит экранизация цикла с Мэттью Макконахи и Идрисом Эльбой.

Ранее был опубликован трейлер фильма "Валериан и город тысячи планет" Люка Бессона.

По материалам: ZN.UA
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Тэги фильм Эльба трейлер МакКонахи
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