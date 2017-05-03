Опубликован первый трейлер "Темной башни" по романам Стивена Кинга

Фильм выйдет на экраны в августе этого года.
Режиссером фильма выступил Николай Арсель, а главные роли в нем исполнили Мэттью МакКонахи и Идрис Эльба.
Эльба играет стрелка Роланда Дискейна, который отправляется на поиски Темной башни, чтобы не допустить разрушения Вселенной. Макконахи сыграл злого волшебника Рэндалла Флэгга.
Фильм выйдет на экраны в августе этого года.
"Темная башня" — цикл из восьми романов, написанный на стыке фэнтези, ужасов, научной фантастики, вестерна и других жанров. Серия рассказывает о странствиях стрелка Роланда Дискейна в поисках Темной башни. Первая книга была издана в 1982 году, последняя — в 2012-м. В июле в прокат выходит экранизация цикла с Мэттью Макконахи и Идрисом Эльбой.
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