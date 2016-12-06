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Опубликован первый трейлер новых "Трансформеров"

6 декабря в 10:38

Фильм выйдет на экраны в июне 2017 года.

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Оптимус Прайм покинет Землю для поиска союзников
В сети появился первый официальный трейлер фильма "Трансформеры 5" режиссера Майкла Бея.

После битвы в Гонконге Оптимус Прайм сталкивается с новой угрозой, с которой он не может бороться в одиночку. Таким образом, он должен искать новых союзников, чтобы спасти Землю и Вселенную. В то время как Оптимус покидает Землю, Бамблби, Хаунд, Дрифт, Кроссхейз, Трейлбрекер, Блер и Диноботы пытаются помешать Гальватрону построить космический мост, чтобы он не смог принести на Землю большую опасность. В то же время люди возобновляют создание Трансформеров, чтобы помочь Автоботам.

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Роли в фильме исполнили Энтони Хопкинс, Марк Уолберг, Лора Хэддок,Джон Гудман, Стэнли Туччи и другие.

Премьера фильма запланирована на 21 июня 2017 года.

Ранее был опубликован новый трейлер фильма "Стражи галактики 2".

По материалам: ZN.UA
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Тэги фильм трейлер трансформер Хопкинс Уолберг
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