Опубликован первый трейлер новых "Трансформеров"

Фильм выйдет на экраны в июне 2017 года.

Оптимус Прайм покинет Землю для поиска союзников

В сети появился первый официальный трейлер фильма "Трансформеры 5" режиссера Майкла Бея.

После битвы в Гонконге Оптимус Прайм сталкивается с новой угрозой, с которой он не может бороться в одиночку. Таким образом, он должен искать новых союзников, чтобы спасти Землю и Вселенную. В то время как Оптимус покидает Землю, Бамблби, Хаунд, Дрифт, Кроссхейз, Трейлбрекер, Блер и Диноботы пытаются помешать Гальватрону построить космический мост, чтобы он не смог принести на Землю большую опасность. В то же время люди возобновляют создание Трансформеров, чтобы помочь Автоботам.

Роли в фильме исполнили Энтони Хопкинс, Марк Уолберг, Лора Хэддок,Джон Гудман, Стэнли Туччи и другие.

Премьера фильма запланирована на 21 июня 2017 года.

Ранее был опубликован новый трейлер фильма "Стражи галактики 2".