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Опубликован первый тизер пятых "Пиратов Карибского моря"

3 октября в 10:36

Фильм "Мертвецы не рассказывают сказки" выйдет на экраны в мае 2017 года.

пираты карибского моря
Капитан Салазар попытается уничтожить Джека Воробья и всех пиратов
Кинопоиск
Студия Disney на своем канале на YouTube опубликовала первый тизер фильма "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки", который станет пятой частью франшизы.

Исчерпавший свою удачу капитан Джек Воробей обнаруживает, что за ним охотится его старый неприятель, ужасный капитан Салазар и его призрачные пираты. Они только что сбежали из Дьявольского треугольника и намерены уничтожить всех пиратов, включая Джека. Поможет спастись лишь могущественный артефакт — трезубец Посейдона, который дарует своему обладателю полный контроль над морями.

Роли в фильме исполнили Джонни Депп, Кая Скоделарио, Орландо Блум, Хавьер Бардем,
Дэвид Уэнэм, Брентон Туэйтс, Кевин МакНэлли, Джеффри Раш, Голшифте Фарахани, Пол МакКартни.

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Фильм выйдет на экраны в мае 2017 года.

Ранее был опубликован трейлер фильма "Доктор Стрэндж".

По материалам: ZN.UA
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Тэги фильм тизер Бардем Блум Депп Маккартни
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