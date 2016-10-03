Опубликован первый тизер пятых "Пиратов Карибского моря"

Фильм "Мертвецы не рассказывают сказки" выйдет на экраны в мае 2017 года.

Капитан Салазар попытается уничтожить Джека Воробья и всех пиратов Кинопоиск

Студия Disney на своем канале на YouTube опубликовала первый тизер фильма "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" , который станет пятой частью франшизы.

Исчерпавший свою удачу капитан Джек Воробей обнаруживает, что за ним охотится его старый неприятель, ужасный капитан Салазар и его призрачные пираты. Они только что сбежали из Дьявольского треугольника и намерены уничтожить всех пиратов, включая Джека. Поможет спастись лишь могущественный артефакт — трезубец Посейдона, который дарует своему обладателю полный контроль над морями.

Роли в фильме исполнили Джонни Депп, Кая Скоделарио, Орландо Блум, Хавьер Бардем,

Дэвид Уэнэм, Брентон Туэйтс, Кевин МакНэлли, Джеффри Раш, Голшифте Фарахани, Пол МакКартни.

Фильм выйдет на экраны в мае 2017 года.

Ранее был опубликован трейлер фильма "Доктор Стрэндж".