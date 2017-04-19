Опубликован первый тизер фильма "Kingsman: Золотое кольцо"

Фильм выйдет на экраны в сентябре этого года.

«Kingsman: Золотое кольцо» выйдет на экраны 28 сентября Кинопоиск

Студия 20th Century Fox на своем канале на YouTube опубликовала первый тизер фильма "Kingsman: Золотое кольцо".

Разобраться по тизеру, что будет происходить в фильме, довольно тяжело: представленный ролик длится всего 15 секунд и ускорен в несколько раз.

По сюжету, фильм расскажет о событиях после уничтожения штаб-квартиры секретной службы Kingsman. Британские суперагенты обнаруживают, что в один день вместе с их организацией была еще создана американская разведка Statesman. Теперь эти две элитные спецслужбы должны объединиться и бросить вызов общему безжалостному врагу.

Роли в фильме исполнили Тэрон Эджертон, Ченнинг Татум, Джулианна Мур, Педро Паскаль, Джефф Бриджес, Холли Берри, Колин Ферт и другие, а режиссером картины стал Мэттью Вон.

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Премьера фильма запланирована на 28 сентября этого года.

Ранее был опубликован трейлер фильма "Лига справедливости".