Опубликован первый тизер фильма "Джеки" с Натали Портман в роли Жаклин Кеннеди

Фильм выйдет на экраны в декабре 2016 года.
Тизер не раскрывает всех подробностей сюжета фильма, но в нем присутствует множество драматических сцен, в том числе кадры спустя несколько мгновений после убийства Кеннеди.
Режиссером фильма выступил Пабло Ларраин. Кроме Портман в фильме сыграли Питер Сарсгаард, Билли Крудап, Джон Херт, Грета Гервиг, Джон Кэрролл Линч, Ричард Э. Грант, Бет Грант, Макс Казелла.
Премьера фильма в США состоится 2 декабря.
Ранее был опубликован трейлер фильма "Доктор Стрэндж".ZN.UA