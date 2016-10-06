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Опубликован первый тизер фильма "Джеки" с Натали Портман в роли Жаклин Кеннеди

6 октября в 11:51

Фильм выйдет на экраны в декабре 2016 года.

джеки
Главную роль в фильме исполнила Натали Портман
Кинопоиск
В сети появился первый тизер фильма "Джеки", который расскажет о вдове 35 президента США Жаклин Кеннеди. Главную роль в фильме исполнила Натали Портман.

Тизер не раскрывает всех подробностей сюжета фильма, но в нем присутствует множество драматических сцен, в том числе кадры спустя несколько мгновений после убийства Кеннеди.

Режиссером фильма выступил Пабло Ларраин. Кроме Портман в фильме сыграли Питер Сарсгаард, Билли Крудап, Джон Херт, Грета Гервиг, Джон Кэрролл Линч, Ричард Э. Грант, Бет Грант, Макс Казелла.

Премьера фильма в США состоится 2 декабря.

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Ранее был опубликован трейлер фильма "Доктор Стрэндж".

По материалам: ZN.UA
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Тэги фильм тизер Кеннеди Портман
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