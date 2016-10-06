Опубликован первый тизер фильма "Джеки" с Натали Портман в роли Жаклин Кеннеди

Фильм выйдет на экраны в декабре 2016 года.

Главную роль в фильме исполнила Натали Портман Кинопоиск

В сети появился первый тизер фильма "Джеки", который расскажет о вдове 35 президента США Жаклин Кеннеди. Главную роль в фильме исполнила Натали Портман.

Тизер не раскрывает всех подробностей сюжета фильма, но в нем присутствует множество драматических сцен, в том числе кадры спустя несколько мгновений после убийства Кеннеди.

Режиссером фильма выступил Пабло Ларраин. Кроме Портман в фильме сыграли Питер Сарсгаард, Билли Крудап, Джон Херт, Грета Гервиг, Джон Кэрролл Линч, Ричард Э. Грант, Бет Грант, Макс Казелла.

Премьера фильма в США состоится 2 декабря.

Ранее был опубликован трейлер фильма "Доктор Стрэндж".