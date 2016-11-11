Опубликован новый трейлер спин-оффа "Звездных войн"

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Фильм выйдет на экраны 15 декабря 2016 года.

"Изгой один" выйдет на экраны 15 декабря The Verge

Студия Lucasfilm выпустила новый трейлер к фильму "Изгой-Один. Звездные Войны: Истории" , который станет одним из спин-оффов киносаги. В новом трейлере присутствуют кадры, которых не было в роликах, опубликованных ранее.

Действие фильма будет происходить незадолго до событий, показанных в "Новой надежде" и будет сосредоточено вокруг группы повстанцев, собравшихся украсть чертежи Звезды Смерти, которые окажутся в руках принцессы Леи в четвертом эпизоде.

Роли в фильме исполнили Фелисити Джонс, Мадс Миккельсен, Алан Тьюдик, Донни Йен, Бен Мендельсон, Форест Уитакер, Диего Луна, Джонатан Арис и Риз Ахмед, а режиссером картины выступил Гарет Эдвардс.

В 2012 году студия Disney приобрела за 4 миллиарда долларов киностудию Lucasfilm, обладающую правами на съемки "Звездных войн". Disney планировала снять три фильма, непосредственно связаными с предыдущими частями киносаги, и несколько спин-оффов.

В декабре 2015 года на экраны вышел фильм "Звездные войны: Пробуждение силы".

6 января фильм побили рекорд по сборам в Северной Америке, который принадлежал "Аватару".

27 декабря сообщалось, что фильм установил рекорд по скорости кассовых сборов: за первые 12 дней проката картина Джей Джей Абрамса собрала миллиард долларов. Предыдущее достижение принадлежало "Миру Юрского периода", который заработал такую сумму за 13 дней проката. Позже кассовые сборы фильма преодолели отметку в два миллиарда долларов.

В первый уик-энд в Украине "Звездные войны" собрали 26 с половиной миллионов гривень, а посмотрели фильм 326 тысяч зрителей.