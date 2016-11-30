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Опубликован новый трейлер сериала "Табу" с Томом Харди

30 ноября в 14:57

Харди выступил также в роли автора сценария мини-сериала.

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Том Харди сыграет главную роль в сериале "Табу"
В сети появился новый трейлер сериала "Табу", главную роль в котором исполнил Том Харди.

Сериал, действие которого разворачивается в 1814 году, рассказывает историю Джеймса Кезайя Делани (герой Харди). Он возвращается домой спустя десять лет, которые он провел в Африке. Все это время родные Делани считали его погибшим. После смерти отца он получает наследство, которое приносит ему множество проблем.

Главными продюсерами сериала выступили Харди и Ридли Скотт. Актер выступил также в роли автора сценария мини-сериала.

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Ранее был опубликован трейлер фильма "Валериан и город тысячи планет" Люка Бессона.

По материалам: ZN.UA
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