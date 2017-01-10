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Опубликован новый трейлер мультфильма "Тачки 3"

10 января в 16:37

Премьера мультфильма запланирована на июнь 2017 года.

тачки 3
Маккуина на автодроме заменит новый автомобиль
Кинопоиск
Студия Disney Pixar на своем канале на YouTube опубликовала трейлер мультфильма "Тачки 3", который расскажет о приключениях гоночного автомобиля Молнии Маккуина.

В представленном трейлере показываются гонки, в ходе которых Маккуин попадает в аварию, а его место на автодроме занимает новый автомобиль. Восстановившись после аварии, Маккуин постарается вернуть себе былую славу.

Мультфильм выйдет на экраны в июне 2017 года.

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Ранее сообщалось о том, что мультфильм "Зоотрополис", который рассказывает о жизни города, полностью населенного животными, за две недели в украинском прокате собрал 1 миллион 347 тысяч долларов, что делает его самым успешным мультфильмом из всех, которые когда-либо транслировались в украинском прокате.

По материалам: ZN.UA
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Тэги мультфильм трейлер Маккуин
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