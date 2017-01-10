Опубликован новый трейлер мультфильма "Тачки 3"

Премьера мультфильма запланирована на июнь 2017 года.

Маккуина на автодроме заменит новый автомобиль Кинопоиск

Студия Disney Pixar на своем канале на YouTube опубликовала трейлер мультфильма "Тачки 3" , который расскажет о приключениях гоночного автомобиля Молнии Маккуина.

В представленном трейлере показываются гонки, в ходе которых Маккуин попадает в аварию, а его место на автодроме занимает новый автомобиль. Восстановившись после аварии, Маккуин постарается вернуть себе былую славу.

Мультфильм выйдет на экраны в июне 2017 года.

Ранее сообщалось о том, что мультфильм "Зоотрополис", который рассказывает о жизни города, полностью населенного животными, за две недели в украинском прокате собрал 1 миллион 347 тысяч долларов, что делает его самым успешным мультфильмом из всех, которые когда-либо транслировались в украинском прокате.