Опубликован новый трейлер мультфильма "Путь к славе"

Животных в мультфильме озвучили Мэттью МакКонахи, Скарлетт Йоханссон, Риз Уизерспун и другие.

В эстрадном конкурсе примут участие разнообразные животные

Студия Illumination на своем канале на YouTube опубликовала новый трейлер мультфильма "Путь к славе", который расскажет о животных, стремящихся стать эстрадными звездами.

Антрепренер Бастер, чтобы спасти свое развлекательное заведение, решает провести песенный конкурс "Путь к славе". Он обещает победителю большой денежный приз и самое главное – возможность поймать за хвост птицу удачу и стать настоящей звездой эстрады.

Участвовать в конкурсе собирается отпрыск криминальной семейки, которому не по душе бизнес грабежа и разбоя, уставшая домохозяйка, изнывающая от своего громадного выводка и неряхи мужа, талантливая одиночка с гитарой и еще много-много других уникальных зверушек, для которых "Путь к славе" – это единственный шанс в жизни стать кем-то, а не раствориться навеки в безликой толпе.

Животных в мультфильме озвучили Мэттью МакКонахи, Риз Уизерспун, Сет МакФарлейн, Скарлетт Йоханссон, Джон Си Райли, Тори Келли, Тэрон Эджертон, Ник Кролл, Ник Офферман, Лесли Джонс и другие.

В украинский прокат лента выйдет 29 декабря.

Ранее сообщалось о том, что мультфильм "Зоотрополис", который рассказывает о жизни города, полностью населенного животными, за две недели в украинском прокате собрал 1 миллион 347 тысяч долларов, что делает его самым успешным мультфильмом из всех, которые когда-либо транслировались в украинском прокате.