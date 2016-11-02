Опубликован новый трейлер фильма "Три икса: Мировое господство"

Главную роль в фильме исполнил Вин Дизель.

Вышел трейлер фильма "Три икса: Мировое господство" Кинопоиск

Студия Paramount Pictures на своем канале на YouTube опубликовала новый трейлер фильма "Три икса: Мировое господство" , в котором Вин Дизель вернется к роли Ксандера Кейджа.

Все думали, что Ксандер вместе со своей девушкой Еленой погиб при таинственных обстоятельствах. Но это оказалось всего лишь прикрытие. Прошло 8 лет после того как любитель экстрима Ксандер Кейдж пропал из вида АНБ после якобы его убийства на Бора-Бора. Но теперь он возвращается из самоизгнания в секретную службу и готов выполнять новые сверхсекретные задания. Его новая миссия будет направлена на поиск секретного оружия невероятной мощности, которое несет угрожающее название — "Ящик Пандоры". Так же Кейджу будет противостоять синдикат мировых преступников под руководством воина Сяна. У которого свои планы на этот экспонат. В добавок ко всему Ксандера не покидает мысль о кроте в организации и заговора на самом высоком уровне. От исхода их противоборства теперь вновь стоит судьба все обитателей Земли.

Кроме Дизеля, в новой картине снимались Сэмюэл Л. Джексон, Нина Добрев, Тони Коллетт, Рори Макканн. Режиссер – Ди Джей Карузо.

Премьера фильма запланирована на 20 января 2017 года.

Ранее сообщалось о том, что Дизель назвал даты выхода новых фильмов серии "Форсаж". Премьера "Форсажа 8" состоится 14 апреля 2017 года, девятый фильм будет выпущен на экраны 19 апреля 2019, а десятый – 2 апреля 2021.