Опубликован новый трейлер фильма "Призрак в доспехах" со Скарлетт Йоханссон

Фильм выйдет на экраны в марте этого года.
К 2029 году, благодаря повсеместно распространившимся компьютерным сетям и кибер-технологиям, практически все люди вживили себе разнообразные нейронные имплантаты. Но кибер-технологии принесли и новую опасность для человека: стал возможным так называемый "взлом мозга" и ряд других преступлений, связанный непосредственно с ними.
Давно разыскиваемый хакер, которого прозвали Кукловодом, начинает вмешиваться в политику, и тогда "9-й Отдел" Бюро Общественной безопасности, оперотряд полиции, оснащённый по последнему слову техники, получает приказ расследовать это дело и остановить Кукловода.
Главную роль в фильме исполнила Скарлетт Йоханссон, а режиссером картины стал Руперт Сандерс. Фильм выйдет на экраны в марте 2017 года.
Ранее был опубликован трейлер фильма "Валериан и город тысячи планет" Люка Бессона.ZN.UA