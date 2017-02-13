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Опубликован новый трейлер фильма "Призрак в доспехах" со Скарлетт Йоханссон

13 февраля в 13:16

Фильм выйдет на экраны в марте этого года.

призрак в доспехах
Фильм выйдет на экраны в марте этого года
Кинопоиск
В сети появился новый трейлер фильма "Призрак в доспехах", который стал экранизацией классического аниме-сериала.

К 2029 году, благодаря повсеместно распространившимся компьютерным сетям и кибер-технологиям, практически все люди вживили себе разнообразные нейронные имплантаты. Но кибер-технологии принесли и новую опасность для человека: стал возможным так называемый "взлом мозга" и ряд других преступлений, связанный непосредственно с ними. 

Давно разыскиваемый хакер, которого прозвали Кукловодом, начинает вмешиваться в политику, и тогда "9-й Отдел" Бюро Общественной безопасности, оперотряд полиции, оснащённый по последнему слову техники, получает приказ расследовать это дело и остановить Кукловода.

Главную роль в фильме исполнила Скарлетт Йоханссон, а режиссером картины стал Руперт Сандерс. Фильм выйдет на экраны в марте 2017 года.

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Ранее был опубликован трейлер фильма "Валериан и город тысячи планет" Люка Бессона.

По материалам: ZN.UA
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Тэги фильм трейлер Йоханссон
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