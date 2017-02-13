Опубликован новый трейлер фильма "Призрак в доспехах" со Скарлетт Йоханссон

Фильм выйдет на экраны в марте этого года.

Фильм выйдет на экраны в марте этого года Кинопоиск

В сети появился новый трейлер фильма "Призрак в доспехах" , который стал экранизацией классического аниме-сериала.

К 2029 году, благодаря повсеместно распространившимся компьютерным сетям и кибер-технологиям, практически все люди вживили себе разнообразные нейронные имплантаты. Но кибер-технологии принесли и новую опасность для человека: стал возможным так называемый "взлом мозга" и ряд других преступлений, связанный непосредственно с ними.



Давно разыскиваемый хакер, которого прозвали Кукловодом, начинает вмешиваться в политику, и тогда "9-й Отдел" Бюро Общественной безопасности, оперотряд полиции, оснащённый по последнему слову техники, получает приказ расследовать это дело и остановить Кукловода.

Главную роль в фильме исполнила Скарлетт Йоханссон, а режиссером картины стал Руперт Сандерс. Фильм выйдет на экраны в марте 2017 года.

Ранее был опубликован трейлер фильма "Валериан и город тысячи планет" Люка Бессона.