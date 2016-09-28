Опубликован новый трейлер фильма "Доктор Стрэндж"

Фильм выйдет на экраны в начале ноября 2016 года.

Бывший хирург станет одним из самых могущественных магов Земли Кинопоиск

Студия Marvel на своем канале на YouTube опубликовала новый трейлер фильма "Доктор Стрэндж" , главную роль в котором сыграл Бенедикт Камбербэтч.

Стефан Стрэндж был искусным хирургом, слишком влюбленным в свою работу и бесконечно уверенным в себе. Страшная автокатастрофа, в которой, по вине Стефана, погибла его беременная жена, лишила руки доктора былой чувствительности. Потеряв смысл жизни, герой отправился на поиски средства исцеления тела и души и, спустя многие годы, стал одним из могущественных магов Земли.

Режиссером фильма выступил Скотт Дерриксон, а роли в нем, кроме Камбербэтча, сыграли Тильда Суинтон, Мадс Миккельсен, Рэйчел МакАдамс, Скотт Эдкинс, Чиветель Эджиофор, Майкл Стулбарг, Бенедикт Вонг, Эми Ландекер и другие.

Премьера фильма запланирована на ноябрь 2016 года.

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