Опубликован новый трейлер драмы "Дюнкерк" Кристофера Нолана

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Премьера фильма запланирована на июль этого года.

"Дюнкерк" выйдет на экраны в июле этого года Кинопоиск

Студия Warner Bros. на своем канале на YouTube опубликовала трейлер военной драмы "Дюнкерк" , режиссером которой выступил Кристофер Нолан.

Фильм расскажет историю чудесного спасения более трехсот тысяч солдат в ходе Дюнкеркской операции, проходившей в начале Второй мировой войны. События начинаются со сцен окружения сотен тысяч британских и союзных войск силами противника. Пойманные в ловушку на пляже и находясь спиной к морю, они сталкиваются лицом к лицу с неразрешимой ситуацией, пока противник подходит все ближе и ближе.

Роли в фильме исполнили Том Харди, Киллиан Мерфи, Марк Райлэнс, Кеннет Брана, Гарри Стайлс, Джеймс Д'Арси, Анейрин Барнард.

Ранее Warner Bros. представила трейлер фильма "Лига справедливости".