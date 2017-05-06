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Опубликован новый трейлер драмы "Дюнкерк" Кристофера Нолана

6 мая в 10:23

Премьера фильма запланирована на июль этого года.

дюнкерк
"Дюнкерк" выйдет на экраны в июле этого года
Кинопоиск
Студия Warner Bros. на своем канале на YouTube опубликовала трейлер военной драмы "Дюнкерк", режиссером которой выступил Кристофер Нолан.

Фильм расскажет историю чудесного спасения более трехсот тысяч солдат в ходе Дюнкеркской операции, проходившей в начале Второй мировой войны. События начинаются со сцен окружения сотен тысяч британских и союзных войск силами противника. Пойманные в ловушку на пляже и находясь спиной к морю, они сталкиваются лицом к лицу с неразрешимой ситуацией, пока противник подходит все ближе и ближе.

Роли в фильме исполнили Том Харди, Киллиан Мерфи, Марк Райлэнс, Кеннет Брана, Гарри Стайлс, Джеймс Д'Арси, Анейрин Барнард.

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Ранее Warner Bros.  представила трейлер фильма "Лига справедливости".

По материалам: ZN.UA
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