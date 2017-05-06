Опубликован новый трейлер драмы "Дюнкерк" Кристофера Нолана

Премьера фильма запланирована на июль этого года.
Фильм расскажет историю чудесного спасения более трехсот тысяч солдат в ходе Дюнкеркской операции, проходившей в начале Второй мировой войны. События начинаются со сцен окружения сотен тысяч британских и союзных войск силами противника. Пойманные в ловушку на пляже и находясь спиной к морю, они сталкиваются лицом к лицу с неразрешимой ситуацией, пока противник подходит все ближе и ближе.
Роли в фильме исполнили Том Харди, Киллиан Мерфи, Марк Райлэнс, Кеннет Брана, Гарри Стайлс, Джеймс Д'Арси, Анейрин Барнард.
Ранее Warner Bros. представила трейлер фильма "Лига справедливости".ZN.UA