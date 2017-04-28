Опубликован новый презентационный ролик "Евровидения"

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

В ролике можно увидеть Львов, Карпаты, Киев и украинский Крым.

"Евровидение" состоится в Киеве в мае этого года скриншот видео

Украинские организаторы международного песенного конкурса "Евровидение" опубликовали новый презентационный ролик конкурса.

"Наш лозунг Celebrate Diversity (Празднуй многообразие) - очень своевременный. Многообразие - это главный способ укрепить общество и сделать нашу жизнь более содержательной. Многообразие в Украине помогает объединить нас, чтобы преодолеть вызовы с улыбкой, хорошей шуткой и песней", - заявили создатели видео.

Главная героиня ролика – маленькая девочка, которая путешествует по Украине. В видео можно увидеть Львов, Киев, Карпаты и украинский Крым.

"Let's celebrate! Come to Ukraine", - поет девочка.

Напомним, песенный конкурс "Евровидение-2016" в Стокгольме выиграла Джамала с песней "1944". По результатам голосования национальных жюри стран-участниц "Евровидения" и смс-голосования зрителей Джамала набрала 534 балла. Украина получила право организовать "Евровидение" в следующем году, как страна-победитель.

9 сентября стало известно, что городом, который примет песенный конкурс "Евровидение-2017" станет Киев.

На заседании 11 октября Кабинет министров Украины утвердил план подготовки к проведению "Евровидения" в Украине в 2017 году. Согласно плану, Киевская городская государственная администрация и Национальная телекомпания Украины должны обеспечить подготовку мест проведения "Евровидения", создать инфраструктуру и обеспечить трансляцию конкурса.

Позже стало известно, что участие в "Евровидении 2017" примут 43 страны, на одну больше, чем в 2016 году.

25 февраля стало известно, что Украину в этом году на песенном конкурсе представит группа O.Torvald.