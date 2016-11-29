Опубликован клип на песню группы Imagine Dragons из фильма "Пассажиры"

Фильм выйдет на экраны в декабре этого года.

Опубликован клип на песню из фильма "Пассажиры" Кинопоиск

Студия Sony Pictures на своем канале на YouTube опубликовала клип на песню Levitate американской рок-группы Imagine Dragons. Песня станет саундтреком к фильму "Пассажиры" , премьера которого запланирована на 29 декабря.

Режиссером фильма выступил Мортен Тильдум, а главные роли в картине исполнили Дженнифер Лоуренс и Крис Пратт.

Космический корабль с пятью тысячами пассажиров на борту, погруженных на время полета в искусственный сон, держит курс на планету, которая станет для них новым домом. Все идет по плану, но из-за сбоя системы двое пассажиров неожиданно просыпаются и понимают, что до конечного пункта путешествия — 90 лет пути, и им суждено остаток жизни провести вдвоем в роскошных интерьерах корабля, оснащенного по последнему слову техники. Постепенно Джима и Аврору начинает непреодолимо тянуть друг к другу, но корабль попадает в беду, и теперь в их руках жизнь и судьба всех обитателей корабля.

Ранее был опубликован трейлер фильма "Валериан и город тысячи планет" Люка Бессона.