Определились еще два финалиста на "Евровидение"

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Победителями стали певица Illaria и певец Rozhden.

На отборочный конкурс "Евровидения" выбраны еще два артиста

Стали известны имена еще двух финалистов национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2017" , который в этом году будет проходить в Киеве.

Победителям стала певица Illaria, которая получила 7 баллов жюри, а также певец Rozhden, получивший от жюри высокие 8 баллов.

Финалистов выбирали по смешанной системе голосования: свои баллы выставляло жюри, которое в этом году состоит из композитора Константина Меладзе, певицы Джамалы и шоумена Андрея Данилко, а также зрители с помощью смс-голосования.

У зрителей финалисты выглядели несколько по другому: 5 баллов - Rozhden, 6 баллов - Detach, 7 баллов - Kuznetsov, 8 баллов - Illaria.

В итоге, победителями стали Illaria и Rozhden.

В отборе также принимали участие Letay, Мила Нитич, Kuznetsov, Aghiazma, Detach и Panivalkova, которые не смогли набрать нужное количество голосов судей и зрителей.

Третий полуфинал конкурсного отбора состоится 18-го февраля, где будут отобраны еще два артиста, которые попадут в финальную шестерку.

В субботу, 4 февраля, состоялся первый полуфинал Национального отбора на "Евровидение 2017", в котором выступили восемь из 24 конкурсантов, претендующих на право представлять Украину на песенном конкурсе в этом году. В финал конкурса вышли TAYANNA и Сальто Назад.