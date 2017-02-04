Определены первые финалисты Национального отбора на "Евровидение 2017"

В финал вышли TAYANNA и группа "Сальто Назад".
В полуфинале выступили С.К.А.Й, Рома Веремейчик и группа LUMIERE, Monochromea, Laliko, "Сальто Назад", MamaRika, TAYANNA и Арсен Мирзоян.
В результате голосования зрителей и жюри в финал Национального отбора прошли два конкурсанта: TAYANNA (15 баллов) и группа "Сальто Назад" (14 баллов).
7 баллов от жюри получила TAYANNA, а максимальная оценку, 8 баллов, ушла группе "Сальто Назад". При этом, зрители поставили максимальную оценку TAYANNA, а семь баллов получил Арсен Мирзоян. Минимальную оценку, в один балл, и от зрителей, и от членов жюри, получила исполнительница Laliko.
Второй и третий полуфиналы отбора состоятся 11 и 18 февраля, а 25 февраля пройдет финал конкурса, по результатам которого будет определено имя представителя Украины на "Евровидении" в этом году.
Напомним, песенный конкурс "Евровидение-2016" в Стокгольме выиграла Джамала с песней "1944". По результатам голосования национальных жюри стран-участниц "Евровидения" и смс-голосования зрителей Джамала набрала 534 балла. Украина получила право организовать "Евровидение" в следующем году, как страна-победитель.
9 сентября стало известно, что городом, который примет песенный конкурс "Евровидение-2017" станет Киев.
На заседании 11 октября Кабинет министров Украины утвердил план подготовки к проведению "Евровидения" в Украине в 2017 году. Согласно плану, Киевская городская государственная администрация и Национальная телекомпания Украины должны обеспечить подготовку мест проведения "Евровидения", создать инфраструктуру и обеспечить трансляцию конкурса.
Позже стало известно, что участие в "Евровидении 2017" примут 43 страны, на одну больше, чем в 2016 году.ZN.UA