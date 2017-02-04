Определены первые финалисты Национального отбора на "Евровидение 2017"

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В финал вышли TAYANNA и группа "Сальто Назад".

Финал Национального отбора на "Евровидение" состоится 18 февраля Eurovision.tv

В субботу, 4 февраля, состоялся первый полуфинал Национального отбора на "Евровидение 2017" , в котором выступили восемь из 24 конкурсантов, претендующих на право представлять Украину на песенном конкурсе в этом году. В финал конкурса вышли TAYANNA и Сальто Назад.

В полуфинале выступили С.К.А.Й, Рома Веремейчик и группа LUMIERE, Monochromea, Laliko, "Сальто Назад", MamaRika, TAYANNA и Арсен Мирзоян.

В результате голосования зрителей и жюри в финал Национального отбора прошли два конкурсанта: TAYANNA (15 баллов) и группа "Сальто Назад" (14 баллов).

7 баллов от жюри получила TAYANNA, а максимальная оценку, 8 баллов, ушла группе "Сальто Назад". При этом, зрители поставили максимальную оценку TAYANNA, а семь баллов получил Арсен Мирзоян. Минимальную оценку, в один балл, и от зрителей, и от членов жюри, получила исполнительница Laliko.

Второй и третий полуфиналы отбора состоятся 11 и 18 февраля, а 25 февраля пройдет финал конкурса, по результатам которого будет определено имя представителя Украины на "Евровидении" в этом году.

Напомним, песенный конкурс "Евровидение-2016" в Стокгольме выиграла Джамала с песней "1944". По результатам голосования национальных жюри стран-участниц "Евровидения" и смс-голосования зрителей Джамала набрала 534 балла. Украина получила право организовать "Евровидение" в следующем году, как страна-победитель.

9 сентября стало известно, что городом, который примет песенный конкурс "Евровидение-2017" станет Киев.

На заседании 11 октября Кабинет министров Украины утвердил план подготовки к проведению "Евровидения" в Украине в 2017 году. Согласно плану, Киевская городская государственная администрация и Национальная телекомпания Украины должны обеспечить подготовку мест проведения "Евровидения", создать инфраструктуру и обеспечить трансляцию конкурса.

Позже стало известно, что участие в "Евровидении 2017" примут 43 страны, на одну больше, чем в 2016 году.