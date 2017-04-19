ONUKA выступит в финале "Евровидения 2017"

Финал песенного конкурса состоится 13 мая.

В финале "Евровидения" выступит ONUKA Onuka

Украинская группа ONUKA выступит в финале международного песенного конкурса "Евровидение" , который пройдет в Киеве в мае этого года. Информация о выступлении на финале конкурса появилась в календаре на официальном сайте коллектива, сообщает Escxtra.

Как подчеркивает издание, до сих пор имена звезд, которые выступят на финале "Евровидения", держались в секрете. Вместе с тем, в календаре выступлений на сайте ONUKA появилась запись "13.05 – Киев, песенный конкурс "Евровидение"", которая свидетельствует о том, что группа появится в финале конкурса.

Подробности выступления ONUKA пока не раскрываются.

Напомним, песенный конкурс "Евровидение-2016" в Стокгольме выиграла Джамала с песней "1944". По результатам голосования национальных жюри стран-участниц "Евровидения" и смс-голосования зрителей Джамала набрала 534 балла. Украина получила право организовать "Евровидение" в следующем году, как страна-победитель.

9 сентября стало известно, что городом, который примет песенный конкурс "Евровидение-2017" станет Киев.

На заседании 11 октября Кабинет министров Украины утвердил план подготовки к проведению "Евровидения" в Украине в 2017 году. Согласно плану, Киевская городская государственная администрация и Национальная телекомпания Украины должны обеспечить подготовку мест проведения "Евровидения", создать инфраструктуру и обеспечить трансляцию конкурса.

Позже стало известно, что участие в "Евровидении 2017" примут 43 страны, на одну больше, чем в 2016 году.

25 февраля стало известно, что Украину в этом году на песенном конкурсе представит группа O.Torvald.