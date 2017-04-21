Оглашена программа культурных мероприятий на время проведения "Евровидения"

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Программа рассчитана на период с 30 апреля по 14 мая.

КГГА утвердила программу мероприятий на время проведения "Евровидения" Eurovision.tv

Киевская городская государственная администрация утвердила программу художественно-культурных мероприятий на время проведения международного песенного конкурса "Евровидение 2017" . Программа рассчитана на период с 30 апреля по 14 мая.

В рамках программы будут организованы мероприятия на таких локациях: "Фан-зона на Софии" на Софийской площади, развлекательная зона на Троицкой площади, развлекательная зона "Feel Ukraine" – "Почувствуй Украину" на Контрактовой площади, развлекательная зона "Евровидение: Ретроспектива" на Почтовой площади, развлекательная зона "Первый киевский пленэр "Art Kyiv Fort 2017" на территории Национального историко-архитектурного заповедника "Киевская крепость".

Кроме того, с 4 по 7 мая состоится Международный фестиваль "неделя искусства" (Кyiv Art Week), с 5 по 14 мая в Киевской городской галерее искусств "Лавра" состоится Международный арт-фестиваль "Face of art", с 12 до 14 мая на Контактовой, Почтовой площадях, а также на территории парка Киото состоится показ 3D-mapping-show "Kyiv Light Fest".

На локациях "Евровидения" также состоится показ киноальманаха "Все начинается в Киеве", который презентует европейскому сообществу и украинскому зрителю столицу Украины в привлекательном и интересном формате игровых киноновелл.

Напомним, песенный конкурс "Евровидение-2016" в Стокгольме выиграла Джамала с песней "1944". По результатам голосования национальных жюри стран-участниц "Евровидения" и смс-голосования зрителей Джамала набрала 534 балла. Украина получила право организовать "Евровидение" в следующем году, как страна-победитель.

9 сентября стало известно, что городом, который примет песенный конкурс "Евровидение-2017" станет Киев.

На заседании 11 октября Кабинет министров Украины утвердил план подготовки к проведению "Евровидения" в Украине в 2017 году. Согласно плану, Киевская городская государственная администрация и Национальная телекомпания Украины должны обеспечить подготовку мест проведения "Евровидения", создать инфраструктуру и обеспечить трансляцию конкурса.

Позже стало известно, что участие в "Евровидении 2017" примут 43 страны, на одну больше, чем в 2016 году.

25 февраля стало известно, что Украину в этом году на песенном конкурсе представит группа O.Torvald.