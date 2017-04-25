Объявлены победители фотоконкурса от FC Barcelona

Премии за лучшую фотографию и лучшую серию составили по €40 000.

Организаторы международного конкурса спортивной фотографии FC Barcelona Photo Awards, который проводится при содействии футбольного клуба Barcelona, назвали победителей 2017 года. Тема конкурса - спорт и его влияние на общество. Первое место в категории "Одна фотография" и премия в € 40 000 достались шотландскому фотографу Крейгу Истону за портрет 17-летнего беженца из Ирана, который, едва приехав в Великобританию, занялся футболом в клубе Kingsley United.

Испанская фотохудожница Кристина де Миддель победила в номинации "проект" за серию Variations on the podium, в которой исследуются идея, форма, коннотации и история проекта "Подиум". Благодаря этому исследованию работа отражает парадокс спорта, в котором баланс между самосовершенствованием и профессиональной конкуренцией является фундаментальным. Жюри приняло во внимание, что фоторепортаж "позитивен, но с оттенком иронии, и становится универсальным символом спорта в очень веселом творческом процессе". Другая причина, по которой был выбран этот проект, была обусловлена тем, что он соответствовал цели FC Barcelona "объединить мир спорта с миром визуальных искусств".

Также денежные призы достались 29 финалистам конкурса, работы которых вошли в итоговый шорт-лист: каждому из них полагается по € 1000.

Ранее были названы лауреаты открытого конкурса и национальных категорий Sony World Photography Awards 2017. Среди победителей 65 национальных конкурсов отмечены и украинцы.