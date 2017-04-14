Объявлены имена финалистов фотоконкурса FK Prize - 2017

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Церемония награждения победителя конкурса состоится 9 мая в Риге.

Организаторы фестиваля Riga Photomonth опубликовали работы 10 финалистов фотоконкурса FK Prize, который ежегодно проходит в рамках фестиваля, сообщает Bird in Flight.

FK Prize - конкурс для молодых фотографов, который проходит уже третий год подряд. Работы 10 авторов, отобранных для участия в финале, будут оцениваться международным жюри в составе фоторедактора журнала Bird in Flight Ольги Осиповой из России, заместителя редактора журнала "Calvert" Лизы Премьяк из Англии, а также главного редактора журнала "FK Magazine" и директора Riga Photomonth Арниса Балчуса. По отзывам жюри и зрителей будет выбран один победитель. Обсуждение работ, вышедших в финал, и церемония награждения победителей состоятся 9 мая в Риге. Главный приз конкурса — камера Sony ILCE-6000 и публикация проекта в журналах FK и Bird in Flight.

А в США определены победители конкурса фотографий, сделанных "паршивыми камерами". Цель конкурса – показать, что замечательную фотографию можно сделать и скромной техникой.