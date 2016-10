Обнаружена последняя песня Дэвида Боуи

Музыкант записал песню для своего последнего альбома, но запись в него так и не вошла.

Найдена песня, записанная Дэвидом Боуи перед смертью Кинопоиск

Во время поиска материала для книги о Дэвиде Боуи была обнаружена ранее неизвестная песня, записанная музыкантом перед смертью, сообщает The Times

Песня, получившая название Blaze, была записана Боуи для его последнего альбома Blackstar, но так в него и не вошла. Композицию обнаружил Николас Пегг, автор книги The Complete David Bowie. По его словам, последняя песня Боуи "подхватывает слушателя и несет на волнах оптимизма".

Вместе с тем, не сообщается, будет ли песня опубликована в ближайшее время.

Ранее была выпущена запись мюзикла "Lazarus" с неизданными песнями Дэвида Боуи. В альбом включены три ранее не публиковавшиеся песни из мюзикла, записанные самим Боуи — "When I Met You", "No Plan" и "Killing A Little Time". Первые две песни были проиграны в эфире радио "Би-би-си" 18 октября. На диск также попала песня "Lazarus", ранее вышедшая на альбоме Blackstar.

Альбом Боуи "Blackstar", который вышел за два дня до смерти музыканта, возглавил чарт журнала Billboard. За первую неделю было продано 181 тысячу копий альбома, что стало наибольшим количеством проданных экземпляров альбомов Боуи с 1991 года. Кроме того, "Blackstar" прервал пятинедельное лидерство альбома Адель "25".

Последний альбом Боуи был высоко оценен критиками. Журнал Rolling Stone охарактеризовал Blackstar как "лучший антипоп-музыкальный шедевр Боуи с семидесятых годов".