НВО работает над четырьмя спин-оффами "Игры престолов"

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Сроки выхода сериалов на экраны не оглашаются.

НВО работает над спин-оффами "Игры престолов" Кинопоиск

Телеканал НВО заключил с четырьмя сценаристами соглашения о разработке спин-оффов сериала "Игра престолов" , сообщает Variety.

Над проектами будут работать Макс Боренштейн ("Годзилла" 2014 года, "Конг: Остров черепа"), Джейн Голдман (фильмы Marvel из серии "Kingsman" и "Люди Икс"), Карли Рэй ("Безумцы") и Брайан Хелгеленд ("Секреты Лос-Анджелеса", "История Рыцаря", "Легенда"). К созданию спин-оффов будут привлечены и создатели "Игры престолов" Дэвид Бениофф и Дэн Вайс, а также автор книг Джордж Мартин, но ни один из них не будет писать сценарий.

Сроки выхода спин-оффов на экраны не называются. Представители телеканала заявили о том, что "потратят столько времени, сколько потребуется сценаристам" и "будут оценивать результат по готовому сценарию".

Ранее стало известно о том, что седьмой сезон сериала выйдет на экраны летом 2017 года, вместо привычных для зрителя марта – апреля. Создатели сериала также подтвердили то, что седьмой сезон "Игры престолов" будет состоять из семи серий, а не из 10, как предыдущие сезоны.