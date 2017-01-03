Новый сезон "Шерлока" стал вторым по популярности шоу Великобритании

Премьеру четвертого сезона по количеству просмотров обошел только отсчет до наступления нового года.
"Шерлок" уступил только отсчету до наступления нового года и трансляции фейерверков, которые посмотрели 11,6 миллиона зрителей. Сериал посмотрели 32,8% телевизионной аудитории. Кроме того, новый сезон "Шерлока" обошел по популярности рождественское обращение королевы Елизаветы, которое посмотрели 7,7 миллиона жителей Великобритании.
1 января прошлого года был показан специальный эпизод сериала, в котором действие происходило в Британии викторианской эпохи. Эпизод собрал самую большую телеаудиторию в Британии во время новогодних праздников - его посмотрело 8,4 миллиона зрителей зрителей. Это 34,7% от общей аудитории.ZN.UA