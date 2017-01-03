Новый сезон "Шерлока" стал вторым по популярности шоу Великобритании

Премьеру четвертого сезона по количеству просмотров обошел только отсчет до наступления нового года.

Премьеру нового сезона "Шерлока" посмотрели 8,1 миллиона британцев

Премьера четвертого сезона сериала "Шерлок" стала одним из самых популярных шоу, показанных в Великобритании в период новогодних праздников. Как сообщает The Guardian , шоу посмотрели 8,1 миллиона зрителей.

"Шерлок" уступил только отсчету до наступления нового года и трансляции фейерверков, которые посмотрели 11,6 миллиона зрителей. Сериал посмотрели 32,8% телевизионной аудитории. Кроме того, новый сезон "Шерлока" обошел по популярности рождественское обращение королевы Елизаветы, которое посмотрели 7,7 миллиона жителей Великобритании.

1 января прошлого года был показан специальный эпизод сериала, в котором действие происходило в Британии викторианской эпохи. Эпизод собрал самую большую телеаудиторию в Британии во время новогодних праздников - его посмотрело 8,4 миллиона зрителей зрителей. Это 34,7% от общей аудитории.