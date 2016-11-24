Новый фильм о Чужом выйдет в мае 2017 года

Картина выйдет на экраны на три месяца раньше предполагаемого.
Премьера фильма назначена на 19 мая 2017 года и перенесена на три месяца: ранее студия планировала выпустить картину на экраны в августе.
Сам же постер получился очень минималистичным: на нем изображен чужой и нет даже названия фильма, только слово "Беги".
May 2017 pic.twitter.com/kseBXC8Ecv— 20th Century Fox (@20thcenturyfox) 23 листопада 2016 р.
Фильм расскажет о выживших членах команды "Прометея": Элизабет и андроиде Дэвиде, которые сделали первый шаг навстречу разгадке тайны инженеров. Теперь пришло время узнать остальную правду, которая укрыта на родной планете белесых великанов — Рай. Главную роль в картине исполнит Майкл Фассбендер.
Ранее был опубликован трейлер фильма "Валериан и город тысячи планет" Люка Бессона.ZN.UA