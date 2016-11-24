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Новый фильм о Чужом выйдет в мае 2017 года

24 ноября в 12:19

Картина выйдет на экраны на три месяца раньше предполагаемого.

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"Чужой: Завет" выйдет на экраны в мае 2017 года
Кинопоиск
Студия 20th Century Fox на своей странице в Twitter опубликовала постер фильма "Чужой: Завет", на котором можно увидеть дату выхода картины на экраны.

Премьера фильма назначена на 19 мая 2017 года и перенесена на три месяца: ранее студия планировала выпустить картину на экраны в августе.

Сам же постер получился очень минималистичным: на нем изображен чужой и нет даже названия фильма, только слово "Беги".

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Фильм расскажет о выживших членах команды "Прометея": Элизабет и андроиде Дэвиде, которые сделали первый шаг навстречу разгадке тайны инженеров. Теперь пришло время узнать остальную правду, которая укрыта на родной планете белесых великанов — Рай. Главную роль в картине исполнит Майкл Фассбендер.

Ранее был опубликован трейлер фильма "Валериан и город тысячи планет" Люка Бессона.

По материалам: ZN.UA
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