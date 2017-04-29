Новая партия билетов на "Евровидение" поступила в продажу

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В продажу поступили билеты в фан-зону и Golden Circle.

В продаже появилась новая партия билетов на "Евровидение" Eurovision.tv

Новая партия билетов на международный песенный конкурс "Евровидение 2017" поступила в продажу 29 апреля в 14:00, сообщает UA:Перший.

Это билеты в фан-зону и Golden Circle – ближайшее место к сцене "Евровидения".

В общей сложности уже продано 33 тысячи билетов на сумму более 45 миллионов гривень.

Полуфиналы "Евровидения" пройдут 9 и 11 мая, а финал конкурса состоится 13 мая.

Напомним, песенный конкурс "Евровидение-2016" в Стокгольме выиграла Джамала с песней "1944". По результатам голосования национальных жюри стран-участниц "Евровидения" и смс-голосования зрителей Джамала набрала 534 балла. Украина получила право организовать "Евровидение" в следующем году, как страна-победитель.

9 сентября стало известно, что городом, который примет песенный конкурс "Евровидение-2017" станет Киев.

На заседании 11 октября Кабинет министров Украины утвердил план подготовки к проведению "Евровидения" в Украине в 2017 году. Согласно плану, Киевская городская государственная администрация и Национальная телекомпания Украины должны обеспечить подготовку мест проведения "Евровидения", создать инфраструктуру и обеспечить трансляцию конкурса.

Позже стало известно, что участие в "Евровидении 2017" примут 43 страны, на одну больше, чем в 2016 году.

25 февраля стало известно, что Украину в этом году на песенном конкурсе представит группа O.Torvald.